Лига Европы УЕФА: определились участники четвертьфиналов

Завершились матчи 1/8 финала Лиги Европы и определились участники четвертьфиналов, сообщает Zakon.kz.

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По информации Championat.com, на стадии четвертьфинала сыграют "Манчестер Юнайтед", "Фейеноорд", "Севилья", "Ювентус", "Байер", "Юнион", "Рома" и "Спортинг".

Жеребьевки 1/4, 1/2 и финала Лиги Европы пройдут 17 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Первые четвертьфинальные матчи пройдут 13 апреля, а ответные — 20 апреля. Полуфиналы пройдут 11 мая и 18 мая.

Финальный матч Лиги Европы состоится 31 мая в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена".

Действующим победителем Лиги Европы является "Айнтрахт", который в финальном матче прошлого года обыграл "Рейнджерс" в серии послематчевых пенальти.