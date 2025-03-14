Определились все участники четвертьфинала Лиги Европы УЕФА
Фото: Instagram/EUROPALEAGUE
В ночь на 14 марта прошли ответные матчи стадии 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, по итогам которых стали известны восемь лучших команд, продолжающих борьбу за главный трофей, сообщает Zakon.kz.
По итогам матчей 1/8 финала Лиги Европы сформированы следующие пары:
- "Тоттенхэм" (Англия) – "Айнтрахт" (Германия).
- "Буде-Глимт" (Норвегия) – "Лацио" (Италия).
- "Рейнджерс" (Шотландия) – "Атлетик" (Испания).
- "Лион" (Франция) – "Манчестер Юнайтед" (Англия).
Первые четвертьфинальные поединки Лиги Европы пройдут 10 апреля, а ответные игры намечены на 17 апреля.
Действующий победитель данного турнира, итальянская "Аталанта", в этом сезоне выступала в Лиге чемпионов и недавно проиграла там на стадии 1/16 финала.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript