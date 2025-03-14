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Спорт

Определились все участники четвертьфинала Лиги Европы УЕФА

Футбол Список Лучшей Восьмерки, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 10:51 Фото: Instagram/EUROPALEAGUE
В ночь на 14 марта прошли ответные матчи стадии 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, по итогам которых стали известны восемь лучших команд, продолжающих борьбу за главный трофей, сообщает Zakon.kz.

По итогам матчей 1/8 финала Лиги Европы сформированы следующие пары:

  • "Тоттенхэм" (Англия) – "Айнтрахт" (Германия).
  • "Буде-Глимт" (Норвегия) – "Лацио" (Италия).
  • "Рейнджерс" (Шотландия) – "Атлетик" (Испания).
  • "Лион" (Франция) – "Манчестер Юнайтед" (Англия).

Первые четвертьфинальные поединки Лиги Европы пройдут 10 апреля, а ответные игры намечены на 17 апреля.

Действующий победитель данного турнира, итальянская "Аталанта", в этом сезоне выступала в Лиге чемпионов и недавно проиграла там на стадии 1/16 финала.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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