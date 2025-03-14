Определились все участники четвертьфинала Лиги Европы УЕФА

Фото: Instagram/EUROPALEAGUE

В ночь на 14 марта прошли ответные матчи стадии 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, по итогам которых стали известны восемь лучших команд, продолжающих борьбу за главный трофей, сообщает Zakon.kz.

По итогам матчей 1/8 финала Лиги Европы сформированы следующие пары: "Тоттенхэм" (Англия) – "Айнтрахт" (Германия).

"Буде-Глимт" (Норвегия) – "Лацио" (Италия). Публикация от UEFA Europa League (@europaleague) "Рейнджерс" (Шотландия) – "Атлетик" (Испания).

"Лион" (Франция) – "Манчестер Юнайтед" (Англия). Публикация от UEFA Europa League (@europaleague) Первые четвертьфинальные поединки Лиги Европы пройдут 10 апреля, а ответные игры намечены на 17 апреля. Действующий победитель данного турнира, итальянская "Аталанта", в этом сезоне выступала в Лиге чемпионов и недавно проиграла там на стадии 1/16 финала.

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