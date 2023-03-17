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В России суд оштрафовал депутата, который слушал обращение Путина с лапшой на ушах

депутат слушает Путина с лапшой на ушах Фото: скриншот видео
Новокуйбышевский городской суд Самарской области признал самарского депутата от КПРФ Михаила Абдалкина виновным в дискредитации Вооруженных сил России, сообщает Zakon.kz.

Адвокат депутата Алексей Лапузин рассказал, что Абдалкина оштрафовали на 150 тыс. рублей. Сторона защиты планирует обжаловать решение суда, так как считает его незаконным и необоснованным, сообщает ТАСС.

По словам Лапузина, оно не соответствует требованиям главы 2 Конституции РФ о правах и свободах человека.

На первом заседании, которое прошло 7 марта, Абдалкин не признал вину в дискредитации ВС России. Административное дело по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации" поступило в суд Новокуйбышевска 2 марта. Его возбудили после того, как Абдалкин 21 февраля выложил в своем Telegram-канале фото, на котором изображено, как он с лапшой на ушах слушает послание президента России.


Ранее Самарская губернская дума осудила поступок Абдалкина, а также направила материалы в правоохранительные органы для юридической оценки ситуации. Кроме того, депутаты предложили руководству самарского областного отделения КПРФ наложить на Абдалкина предусмотренные уставом партии взыскания и исключить его из партии.

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