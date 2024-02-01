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Законодательство РК

Отбирать имущество у осужденных за "дискредитацию армии" начнут в России

Отбирать имущество за фейки об армии начнут в России Фото: wikimedia
Госдума РФ 31 января в третьем окончательном чтении одобрила закон о конфискации имущества у граждан России, осужденных по статье о "дискредитации вооруженных сил", сообщает Zakon.kz.

Как сообщили "Известия", новый закон позволит изымать недвижимость, деньги, ценности и другое имущество, "которое используется или предназначается для оказания финансовой поддержки преступной деятельности против безопасности страны". Он будет касаться осужденных за "распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ" и "дискредитацию российской армии", а также по ряду других статей.

В частности, теперь российские суды смогут конфисковывать имущество у тех, кто осужден за "публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности России" (то есть не признающим аннексию украинских регионов), за "публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства" и за "призывы к введению санкций в отношении РФ и ее граждан".

Закон позволит также отнимать у осужденных по этим статьям российского уголовного кодекса государственные награды и почетные звания. Такие санкции предусмотрены в том числе за "реабилитацию нацизма" и "дискредитацию армии РФ".

Законопроект внесли в Госдуму 22 января, среди его авторов числятся 395 депутатов.

Уголовную статью о "дискредитации армии" нынешние власти РФ активно используют против тех граждан России, которые открыто выступают против российско-украинского военного конфликта.

Ранее в Москве заочно арестовали блогера и культуриста Александра Шпака за "распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ".

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