Коронавирус в Казахстане: Минздрав обновил суточные данные
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Минздрав Казахстана представил актуальные данные о суточной заболеваемости COVID-19, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации на 17 марта 2023 года, за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 98 новых случаев коронавирусной инфекции. Днем ранее было 85.
Фото: Telegram/DenMinPR
На 17 марта лечение от КВИ продолжают получать 1832 человека (–1 656+ и 176 КВИ-), из них в стационарах находятся 136 пациентов, на амбулаторном уровне – 1696.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – три пациентa,
- в состоянии крайней степени тяжести – три пациентa,
- на аппарате ИВЛ – три пациентa.
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