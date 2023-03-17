Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Коронавирус в Казахстане: Минздрав обновил суточные данные

Коронавирус в Казахстане: Минздрав обновил суточные данные Фото: пресс-служба акимата Алматы
Минздрав Казахстана представил актуальные данные о суточной заболеваемости COVID-19, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации на 17 марта 2023 года, за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 98 новых случаев коронавирусной инфекции. Днем ранее было 85.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 17 марта 2023 года

Фото: Telegram/DenMinPR

На 17 марта лечение от КВИ продолжают получать 1832 человека (–1 656+ и 176 КВИ-), из них в стационарах находятся 136 пациентов, на амбулаторном уровне – 1696.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – три пациентa,
  • в состоянии крайней степени тяжести – три пациентa,
  • на аппарате ИВЛ – три пациентa.

Новость по теме

В ВОЗ заговорили о завершении пандемии коронавируса

Ранее сообщалось, что с 13 февраля по 12 марта 2023 года в мире коронавирусной инфекцией заразились более 4 млн человек, умерли – почти 28 тыс.

Читайте также

Когда ожидается следующая магнитная буря

Как пережить Наурыз без вреда для здоровья

В двух крупных городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

Динара Халдарова
COVID-19 МВК Минздрав РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Весенние каникулы в Казахстане в 2023 году: названы даты
Весенние каникулы в Казахстане в 2023 году: названы даты
Казахстан Алагузов Гульмира Сатыбалды суд
Турсенгали Алагузов рассказал, как Гульмира Сатыбалды требовала отдать ей бизнес
как будут выплачиваться денежное довольствие сотрудникам внутренних дел
Как будут выплачивать денежное довольствие и прочие выплаты военнослужащим органов внутренних дел
Компенсация по депозитам, каникулы школьников, девальвация
Главное за день: компенсация по депозитам, каникулы школьников, девальвация
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления