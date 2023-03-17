Коронавирус в Казахстане: Минздрав обновил суточные данные

Минздрав Казахстана представил актуальные данные о суточной заболеваемости COVID-19, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации на 17 марта 2023 года, за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 98 новых случаев коронавирусной инфекции. Днем ранее было 85.

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На 17 марта лечение от КВИ продолжают получать 1832 человека (–1 656+ и 176 КВИ-), из них в стационарах находятся 136 пациентов, на амбулаторном уровне – 1696.



Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – три пациентa,

в состоянии крайней степени тяжести – три пациентa,

на аппарате ИВЛ – три пациентa.

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