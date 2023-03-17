В Алматы назвали жилые комплексы с разрешением на долевое участие
Фото: Zakon.kz
В Алматы опубликованы списки жилых комплексов, их застройщики могут привлекать деньги дольщиков. Всего в списке числится 92 жилых комплекса, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в АО "Казахстанская жилищная компания" (КЖК), эти объекты зарегистрированы в единой информационной системе долевого участия.
Деньги дольщиков защищены
Акимат разрешил продавать квартиры в двух жилых комплексах:
- ЖК Sensata city (Наурызбайский район, мкр. Шугыла, ул. Коктерек, уч. № 139), застройщик – Sensata CONSTRUCTION.
- ЖК Remizovka (Бостандыкский район, мкр. Ерменсай, пер. 6, д. 25/4), застройщик – BAZIS-A Corp.
Гарантия КЖК есть у 14 жилых комплексов. Среди них:
- ЖК Gul-Ana 4-я очередь, пятно 11;
- ЖК Life Town, 2-й пусковой комплекс;
- ЖК Auezov city, 4-я очередь;
- ЖК "Алтын сити", пятна 16–18;
- ЖК "Ақкент-2";
- ЖК Shahar City, пятна 3, 4, 5;
- ЖК Auezov city, пятна 5-6-7;
- ЖК "Теремки", 3-я очередь;
- ЖК "Кристалл";
- ЖК "Ақкент-1";
- ЖК "Жер-Ана";
- ЖК Life Town, 1-й пусковой комплекс;
- ЖК Laketown 2-2;
- ЖК Exclusive duet.
Некоторые другие комплексы можно приобрести, участвуя в проектах банков. Подробную информацию по жилью можно посмотреть здесь.
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