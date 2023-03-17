В Алматы назвали жилые комплексы с разрешением на долевое участие

В Алматы опубликованы списки жилых комплексов, их застройщики могут привлекать деньги дольщиков. Всего в списке числится 92 жилых комплекса, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в АО "Казахстанская жилищная компания" (КЖК), эти объекты зарегистрированы в единой информационной системе долевого участия.

Деньги дольщиков защищены

Акимат разрешил продавать квартиры в двух жилых комплексах:

ЖК Sensata city (Наурызбайский район, мкр. Шугыла, ул. Коктерек, уч. № 139), застройщик – Sensata CONSTRUCTION.

ЖК Remizovka (Бостандыкский район, мкр. Ерменсай, пер. 6, д. 25/4), застройщик – BAZIS-A Corp.

Гарантия КЖК есть у 14 жилых комплексов. Среди них:

ЖК Gul-Ana 4-я очередь, пятно 11;

ЖК Life Town, 2-й пусковой комплекс;

ЖК Auezov city, 4-я очередь;

ЖК "Алтын сити", пятна 16–18;

ЖК "Ақкент-2";

ЖК Shahar City, пятна 3, 4, 5;

ЖК Auezov city, пятна 5-6-7;

ЖК "Теремки", 3-я очередь;

ЖК "Кристалл";

ЖК "Ақкент-1";

ЖК "Жер-Ана";

ЖК Life Town, 1-й пусковой комплекс;

ЖК Laketown 2-2;

ЖК Exclusive duet.

Некоторые другие комплексы можно приобрести, участвуя в проектах банков. Подробную информацию по жилью можно посмотреть здесь.

Ранее эксперты рассказали, как не стать обманутым дольщиком.

