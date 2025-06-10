В Алматы сносят жилой комплекс

В Алматы по решению суда сносят жилой комплекс Orda City, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Управлении градостроительного контроля 10 июня 2025 года, незаконный объект находится в мкр. Теректы по ул. Айналмалы, уч. 183. Ранее ЖК фигурировал в СМИ в списках нерекомендуемых для покупки жилья жилых комплексов.

Фото: акимат Алматы

"Застройщик ТОО "Investment Stroy" возводил данный жилой комплекс без разрешительных документов, что было установлено в ходе внеплановой проверки. В отношении собственника приняты административные меры, далее подан иск в СМЭС Алматы на снос и обратную засыпку котлована. Исковые требования управления 12 июля 2023 года суд удовлетворил. По результатам судебных разбирательств уже по апелляционной жалобе Алматинским городским судом решение СМЭС оставлено без изменений. Материалы поступили в Департамент юстиции на исполнение", – сказано в сообщении.

Снос объекта начали накануне с участием судебных исполнителей.

Фото: акимат Алматы

​В управлении градостроительного контроля настоятельно рекомендуют перед покупкой недвижимости убедиться в наличии полного пакета документов на ЖК по справочному WhatsApp-каналу: +7 705 89 66 000.

3 июня 2025 года сообщалось о начале сноса в Алматы недостроенного объекта, который простаивал несколько лет.