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События

В Алматы сносят жилой комплекс

фундамент жилого комплекса в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 16:44 Фото: акимат Алматы
В Алматы по решению суда сносят жилой комплекс Orda City, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Управлении градостроительного контроля 10 июня 2025 года, незаконный объект находится в мкр. Теректы по ул. Айналмалы, уч. 183. Ранее ЖК фигурировал в СМИ в списках нерекомендуемых для покупки жилья жилых комплексов.

частный сектор в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 16:44

Фото: акимат Алматы

"Застройщик ТОО "Investment Stroy" возводил данный жилой комплекс без разрешительных документов, что было установлено в ходе внеплановой проверки. В отношении собственника приняты административные меры, далее подан иск в СМЭС Алматы на снос и обратную засыпку котлована. Исковые требования управления 12 июля 2023 года суд удовлетворил. По результатам судебных разбирательств уже по апелляционной жалобе Алматинским городским судом решение СМЭС оставлено без изменений. Материалы поступили в Департамент юстиции на исполнение", – сказано в сообщении.

Снос объекта начали накануне с участием судебных исполнителей.

фундамент дома в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 16:44

Фото: акимат Алматы

​В управлении градостроительного контроля настоятельно рекомендуют перед покупкой недвижимости убедиться в наличии полного пакета документов на ЖК по справочному WhatsApp-каналу: +7 705 89 66 000.

3 июня 2025 года сообщалось о начале сноса в Алматы недостроенного объекта, который простаивал несколько лет. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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