ПРАВМЕДИА: Ответственность в корпоративном банкротстве
Фото: Zakon.kz
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему "Ответственность в корпоративном банкротстве", сообщает Zakon.kz.
Будут обсуждены основания ответственности и специфику судебной практики в Казахстане:
- риски для руководителя, главного бухгалтера, участников/акционеров и других лиц;
- какие минимальные меры предпринять, чтобы снизить риск привлечения к ответственности;
- какие действия в преддверии банкротства могут усугубить положение и привести к негативным последствиям.
Также расскажут о видах ответственности в корпоративном банкротстве:
- субсидиарная ответственность: основания, на кого распространяется;
- уголовная ответственность: основания, на кого распространяется;
- иные виды и основания ответственности.
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