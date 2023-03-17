ПРАВМЕДИА: Ответственность в корпоративном банкротстве

Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему "Ответственность в корпоративном банкротстве", сообщает Zakon.kz.

Будут обсуждены основания ответственности и специфику судебной практики в Казахстане:

риски для руководителя, главного бухгалтера, участников/акционеров и других лиц;

какие минимальные меры предпринять, чтобы снизить риск привлечения к ответственности;

какие действия в преддверии банкротства могут усугубить положение и привести к негативным последствиям.

Также расскажут о видах ответственности в корпоративном банкротстве:

субсидиарная ответственность: основания, на кого распространяется;

уголовная ответственность: основания, на кого распространяется;

иные виды и основания ответственности.



