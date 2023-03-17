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ПРАВМЕДИА: Ответственность в корпоративном банкротстве

ПРАВМЕДИА: Ответственность в корпоративном банкротстве Фото: Zakon.kz
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему "Ответственность в корпоративном банкротстве", сообщает Zakon.kz.

Будут обсуждены основания ответственности и специфику судебной практики в Казахстане:

  • риски для руководителя, главного бухгалтера, участников/акционеров и других лиц;
  • какие минимальные меры предпринять, чтобы снизить риск привлечения к ответственности;
  • какие действия в преддверии банкротства могут усугубить положение и привести к негативным последствиям.

Также расскажут о видах ответственности в корпоративном банкротстве:

  • субсидиарная ответственность: основания, на кого распространяется;
  • уголовная ответственность: основания, на кого распространяется;
  • иные виды и основания ответственности.


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