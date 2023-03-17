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Рыбакина высказалась об историческом достижении на кортах Индиан-Уэллса

Теннис Полуфинал США Фото: Instagram/wta
Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала свой выход в полуфинал "Мастерса" в американском Индиан-Уэллсе. На стадии четвертьфинала она переиграла Каролин Мухову из Чехии – 7:6 (7:4), 2:6, 6:4, сообщает Zakon.kz.

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Тем самым Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в полуфинал одиночного разряда на турнирах категории WTA 1000. 

"Было очень тяжело, не очень хорошо начала, была немного медленнее, чем обычно. Соперница сыграла здорово, но в важные моменты уже я действовала хорошо. Впереди полуфинальная игра с Игой Швёнтек. Без сомнений, предстоит тяжелый матч, но я по жизни реалистка. Знаю, если покажу свой лучший результат, то есть шансы, что выиграю". Елена Рыбакина

На стадии 1/2 финала первая ракетка Казахстана встретится с лучшей теннисисткой планеты Игой Свёнтек из Польши. Этот поединок пройдет 18 марта, начало – в 7:00 по времени Астаны.


К данному часу лидер женской сборной Казахстана в противостоянии со Швёнтек ведет со счетом 2:1. Последняя их встреча состоялась два месяца назад в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии, где сильнее была казахстанка – 6:4, 6:4.

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