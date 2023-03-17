Рыбакина высказалась об историческом достижении на кортах Индиан-Уэллса

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала свой выход в полуфинал "Мастерса" в американском Индиан-Уэллсе. На стадии четвертьфинала она переиграла Каролин Мухову из Чехии – 7:6 (7:4), 2:6, 6:4, сообщает Zakon.kz.

Parimatch дарит призы в честь Наурыза на 50 000 000 тенге. Участвуйте, заряжайте на топ-матчи и выигрывайте бонусы, крутые гаджеты и целый золотой слиток!



Тем самым Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в полуфинал одиночного разряда на турнирах категории WTA 1000.

"Было очень тяжело, не очень хорошо начала, была немного медленнее, чем обычно. Соперница сыграла здорово, но в важные моменты уже я действовала хорошо. Впереди полуфинальная игра с Игой Швёнтек. Без сомнений, предстоит тяжелый матч, но я по жизни реалистка. Знаю, если покажу свой лучший результат, то есть шансы, что выиграю". Елена Рыбакина

На стадии 1/2 финала первая ракетка Казахстана встретится с лучшей теннисисткой планеты Игой Свёнтек из Польши. Этот поединок пройдет 18 марта, начало – в 7:00 по времени Астаны.







К данному часу лидер женской сборной Казахстана в противостоянии со Швёнтек ведет со счетом 2:1. Последняя их встреча состоялась два месяца назад в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии, где сильнее была казахстанка – 6:4, 6:4.