Елена Рыбакина оценила качество кортов в Индиан-Уэллсе
В основной сетке "тысячника" в Индиан-Уэллсе сыграют две казахстанские теннисистки – Елена Рыбакина (7 WTA) и Юлия Путинцева (20 WTA). Они начнут выступление со второго круга, пропуская первый.
Рыбакина во втором раунде сыграет с победительницей матча Сюзан Ламенс (Нидерланды) – Мари Боузкова (Чехия).
Путинцева в игре за выход в третий круг встретится с Катериной Синяковой (Чехия) или Марией Лурдес Карле (Аргентина).
"Я не почувствовала, что корты стали намного быстрее, но я бы сказала, что отскок мяча немного ниже. Последние несколько дней были очень ветреными, и светило солнце, так что отскок немного отличается. Но я думаю, что корт всё еще хорош. Замечательно сюда вернуться. У меня есть большой опыт за два года. Мне очень нравится проводить здесь время. Тут очень спокойно, потрясающие виды, и публика тоже очень приятная. Так что это действительно хороший турнир", – сказала Рыбакина на пресс-конференции.
Elena Rybakina today at Indian Wells.— Sebastien G. (@sebsharfam2) March 4, 2025
Training video with Coco Gauff.#BNPParibasOpen
📸Stefan Duell/IG stories. pic.twitter.com/wFAqCsPSXZ
Полную сетку турнира в Индиан-Уэллсе можно посмотреть здесь.
Действующей чемпионкой "тысячника" в Индиан-Уэллсе является полька Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла гречанку Марию Саккари (6:4, 6:0).
В 2023 году этот турнир выиграла Елена Рыбакина, а в прошлом сезоне она не принимала участия и не смогла защитить титул. Путинцева на BNP Paribas Open-2024 дошла до четвертого круга, где проиграла будущей чемпионке Швёнтек со счетом 1:6, 2:6.
Ранее стало известно, что в Индиан-Уэллсе впервые за 14 лет отменили равные призовые для мужчин и женщин.