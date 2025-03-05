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Все о теннисе

Елена Рыбакина оценила качество кортов в Индиан-Уэллсе

Елена Рыбакина оценила качество кортов в Индиан-Уэллсе, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 15:59 Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Седьмая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась об условиях на турнире в Индиан-Уэллсе (США), который стартует сегодня, 5 марта, сообщает Zakon.kz.

В основной сетке "тысячника" в Индиан-Уэллсе сыграют две казахстанские теннисистки – Елена Рыбакина (7 WTA) и Юлия Путинцева (20 WTA). Они начнут выступление со второго круга, пропуская первый. 

Рыбакина во втором раунде сыграет с победительницей матча Сюзан Ламенс (Нидерланды) – Мари Боузкова (Чехия).

Путинцева в игре за выход в третий круг встретится с Катериной Синяковой (Чехия) или Марией Лурдес Карле (Аргентина).   

"Я не почувствовала, что корты стали намного быстрее, но я бы сказала, что отскок мяча немного ниже. Последние несколько дней были очень ветреными, и светило солнце, так что отскок немного отличается. Но я думаю, что корт всё еще хорош. Замечательно сюда вернуться. У меня есть большой опыт за два года. Мне очень нравится проводить здесь время. Тут очень спокойно, потрясающие виды, и публика тоже очень приятная. Так что это действительно хороший турнир", – сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Полную сетку турнира в Индиан-Уэллсе можно посмотреть здесь.  

Действующей чемпионкой "тысячника" в Индиан-Уэллсе является полька Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла гречанку Марию Саккари (6:4, 6:0).

В 2023 году этот турнир выиграла Елена Рыбакина, а в прошлом сезоне она не принимала участия и не смогла защитить титул. Путинцева на BNP Paribas Open-2024 дошла до четвертого круга, где проиграла будущей чемпионке Швёнтек со счетом 1:6, 2:6. 

Ранее стало известно, что в Индиан-Уэллсе впервые за 14 лет отменили равные призовые для мужчин и женщин.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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