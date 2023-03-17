Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане введут квоты на вывоз коров и овец

В Казахстане введут квоты на вывоз коров и овец Фото: primerminister.kz
Министерство сельского хозяйства подготовило приказ "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется ввести сроком на шесть месяцев количественные ограничения (квоты):

  • на вывоз с территории РК в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза крупного рогатого скота живого в количестве 60 000 голов;
  • на вывоз с территории РК в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза овец и коз живых в количестве 120 000 голов.

Также разработаны правила распределения количественных ограничений (квот). 

Так, устанавливается количественный лимит для постановки бычков на карантинирование:

  • для откормочных площадок – 30 000 голов;
  • для товаропроизводителей – 30 000 голов.

Количественный лимит для постановки баранчиков на карантинирование:

для откормочных площадок – 30 000 голов;

для товаропроизводителей – 90 000 голов.

Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз бычков с территории республики составляет в совокупном количестве не более 500 голов, а на одного товаропроизводителя – не более 200 голов.

Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз баранчиков составляет в совокупном количестве не более 1000 голов, а на одного товаропроизводителя – не более 500 голов.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 4 апреля.

В 2022 году Казахстан вводил запрет на вывоз крупного рогатого скота, овец и коз, с начала этого года были введены квоты на вывоз этих животных.

С начала 2023 года также введен запрет сроком на 6 месяцев на вывоз с территории РК маточного поголовья крупного рогатого скота и маточного поголовья мелкого рогатого скота.

Читайте также

Кандидату в депутаты Мажилиса аннулировали регистрацию за бесплатные услуги такси

Ерлан Карин встретился с наблюдателями за выборами от ОБСЕ

Казахстанским производителям разрешат вывезти 20 тыс. тонн лука

Лариса Черненко
Открытые НПА МСХ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Компенсация по депозитам, каникулы школьников, девальвация
Главное за день: компенсация по депозитам, каникулы школьников, девальвация
Весенние каникулы в Казахстане в 2023 году: названы даты
Весенние каникулы в Казахстане в 2023 году: названы даты
Елена Рыбакина сенсационно вышла в полуфинал крупного турнира в США
Елена Рыбакина сенсационно вышла в полуфинал "Мастерса" в США
Жители села в ВКО поблагодарили президента за строительство фабрики в регионе
Жители села в ВКО обратились к президенту со словами поддержки строительства золотоизвлекательной фабрики
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления