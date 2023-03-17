В Казахстане введут квоты на вывоз коров и овец
В частности, планируется ввести сроком на шесть месяцев количественные ограничения (квоты):
- на вывоз с территории РК в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза крупного рогатого скота живого в количестве 60 000 голов;
- на вывоз с территории РК в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза овец и коз живых в количестве 120 000 голов.
Также разработаны правила распределения количественных ограничений (квот).
Так, устанавливается количественный лимит для постановки бычков на карантинирование:
- для откормочных площадок – 30 000 голов;
- для товаропроизводителей – 30 000 голов.
Количественный лимит для постановки баранчиков на карантинирование:
для откормочных площадок – 30 000 голов;
для товаропроизводителей – 90 000 голов.
Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз бычков с территории республики составляет в совокупном количестве не более 500 голов, а на одного товаропроизводителя – не более 200 голов.
Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз баранчиков составляет в совокупном количестве не более 1000 голов, а на одного товаропроизводителя – не более 500 голов.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 4 апреля.
В 2022 году Казахстан вводил запрет на вывоз крупного рогатого скота, овец и коз, с начала этого года были введены квоты на вывоз этих животных.
С начала 2023 года также введен запрет сроком на 6 месяцев на вывоз с территории РК маточного поголовья крупного рогатого скота и маточного поголовья мелкого рогатого скота.