В Казахстане введут квоты на вывоз коров и овец

Министерство сельского хозяйства подготовило приказ "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется ввести сроком на шесть месяцев количественные ограничения (квоты):

на вывоз с территории РК в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза крупного рогатого скота живого в количестве 60 000 голов;



на вывоз с территории РК в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза овец и коз живых в количестве 120 000 голов.

Также разработаны правила распределения количественных ограничений (квот).

Так, устанавливается количественный лимит для постановки бычков на карантинирование:

для откормочных площадок – 30 000 голов;

для товаропроизводителей – 30 000 голов.

Количественный лимит для постановки баранчиков на карантинирование:

для откормочных площадок – 30 000 голов;

для товаропроизводителей – 90 000 голов.

Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз бычков с территории республики составляет в совокупном количестве не более 500 голов, а на одного товаропроизводителя – не более 200 голов.

Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз баранчиков составляет в совокупном количестве не более 1000 голов, а на одного товаропроизводителя – не более 500 голов.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 4 апреля.

В 2022 году Казахстан вводил запрет на вывоз крупного рогатого скота, овец и коз, с начала этого года были введены квоты на вывоз этих животных.

С начала 2023 года также введен запрет сроком на 6 месяцев на вывоз с территории РК маточного поголовья крупного рогатого скота и маточного поголовья мелкого рогатого скота.