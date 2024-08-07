В Казахстане продлят ограничения на вывоз коров, овец и коз

Министерство сельского хозяйства подготовило приказ "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Так, вводятся сроком на шесть месяцев количественные ограничения (квоты):

на вывоз с территории РК в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза крупного рогатого скота живого в количестве 85 тысяч голов бычков ;

; на вывоз с территории РК в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза овец и коз живых в количестве 120 тысяч голов баранчиков.

Кроме того, утверждены правила распределения количественных ограничений (квот), согласно которым уполномоченный орган в области развития агропромышленного комплекса не позднее трех рабочих дней со дня введения в действие правил размещает на интернет-ресурсе уполномоченного органа gov.kz объявление о начале распределения квот на вывоз бычков старше 12 месяцев и баранчиков старше 6 месяцев.

В объявлении указывается следующая информация:

количественный лимит для вывоза бычков старше 12 месяцев и баранчиков старше 6 месяцев;

лимит на одну откормочную площадку и на одного товаропроизводителя для вывоза бычков старше 12 месяцев и баранчиков старше 6 месяцев.

Затем на портале формируется количественный лимит объема квоты на вывоз бычков старше 12 месяцев и баранчиков старше 6 месяцев.

Количественный лимит для вывоза бычков старше 12 месяцев составляет 85 тысяч голов, из них:

для откормочных площадок – 55 тысяч голов;

для товаропроизводителей – 30 тысяч голов.

Количественный лимит для вывоза баранчиков старше 6 месяцев составляет 120 тысяч голов, из них:

для откормочных площадок – 60 тысяч голов;

для товаропроизводителей – 60 тысяч голов.

Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз бычков старше 12 месяцев с территории РК составляет в совокупном количестве не более 4000 голов, а на одного товаропроизводителя – не более 500 голов.

Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз баранчиков старше 6 месяцев с территории РК составляет в совокупном количестве не более 1000 голов, а на одного товаропроизводителя – не более 500 голов.

Разделение субъектов на откормочные площадки и товаропроизводители, а также данные о количестве сельскохозяйственных животных подтверждаются через информационные системы Базы данных по идентификации сельскохозяйственных животных (ИСЖ) и Единой автоматизированной системы управления отраслями агропромышленного комплекса "e-Agriculture" (ИС ЕАСУ).

Распределение количества квот на вывоз бычков старше 12 месяцев и баранчиков старше 6 месяцев осуществляется на портале автоматически при выдаче лицензии на экспорт отдельных видов товаров.

Распределение количества квот на вывоз бычков старше 12 месяцев и баранчиков старше 6 месяцев осуществляется до полного исчерпания количества квот.

Уполномоченный орган размещает на интернет-ресурсе уполномоченного органа итоги распределения квот: сводный перечень заявителей, получивших квоту на вывоз бычков старше 12 месяцев и баранчиков старше 6 месяцев, с указанием количества распределенных квот.

При этом утрачивает силу приказ и.о. министра сельского хозяйства от 18 января 2024 года "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных с территории Республики Казахстан".

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 13 августа.

Со 2 февраля 2024 года в Казахстане установили квоты на вывоз коров, овец и быков. Тогда квоты на вывоз крупного рогатого скота живого устанавливались в количестве 60 000 голов, овец и коз живых в количестве 120 000 голов баранчиков.