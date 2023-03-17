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Цены на продукты выросли за неделю в Казахстане

корзина, цены Фото: pexels
В Казахстане постепенно растут цены на социально значимые продовольственные товары. За прошедшую неделю они повысились на 0,1%, сообщает Zakon.kz.

Средняя цена на некоторые товары на 14 марта 2023 года в Казахстане:

  • кефир 2,5% – 385 тенге за литр;
  • капуста – 119 тенге за кг;
  • масло сливочное – 3591 тенге за кг.

В годовом выражении цены на продукты выросли на 17,2%, следует из данных Бюро национальной статистики. В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований.

Для сравнения: неделей ранее цены на продовольственные товары повысились на 0,2%.

В Казахстане назвали регионы с быстрорастущими ценами на продукты. Больше всего еда подорожала в Мангистауской области: сразу на 31,5% за год.

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