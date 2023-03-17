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В канадском хоккее планируют отменить драки во время игры

Хоккей Драка команд Фото: wikimedia
Родоначальники хоккея – канадцы – планируют сделать революционный шаг в этой спортивной игре. Но только пока на молодежном уровне. Юниорская хоккейная лига Канады хочет поставить запрет на драки, сообщает Zakon.kz.

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Каждый болельщик хоккея в мире знает, что практически любой матч не обходится без потасовки. Столкновения и блокировки хоккеистов заканчиваются разборками, которые потом перерастают в массовые драки команд. И эта тенденция касается не только профессионалов, но и детей, которые не отстают от взрослых, показывая свой характер. 

   

Юниорская лига Квебека планирует сделать первый шаг в правилах, которые полностью отменят драки в хоккее, передает Hockeynews

"Лига собирается сделать изменения в правилах, которые запрещают драки. Тем самым хотим поставить в известность всех, что драки больше не являются частью игры. Мы постараемся ввести правило летом этого года, когда состоится ежегодное собрание членов совета директоров Лиги". Заявление Юниорской лиги хоккея Канады

Три года назад Юниорская лига Квебека уже на практике вносила строгие меры в отношении драк во время игры. За драку хоккеист получал 5 минут штрафа, плюс еще 10 минут дисциплинарного штрафа.

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