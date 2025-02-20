Казахстанских тренеров по хоккею дисквалифицировали за массовую драку

Казахстанская федерация хоккея дисквалифицировала тренеров, участвовавших в групповой драке на заключительном чемпионате в Атырау, сообщает Zakon.kz.

Решение Комиссии по правовым вопросам КФХ в отношении действий представителей ХК "Бейбарыс" и ХК "Арлан" в последнем матче регулярного чемпионата Pro Hokei Ligasy сообщили в пресс-службе лиги.

В дополнение к уже наложенным дисциплинарным взысканиям, касающихся действий представителей ХК "Бейбарыс" и ХК "Арлан", имевших место в матче №152 Чемпионата Республики Казахстан среди мужских команд Pro Hokei Ligasy, комиссией по правовым вопросам КФХ принято решение:

Высоцкого А. А. (главный тренер ХК "Бейбарыс") дисквалифицировать от любой деятельности, связанной с хоккеем сроком на 1 (один) год в рамках спортивных мероприятий КФХ. Срок дисквалификации может быть сокращен до шести (6) месяцев (по решению Комиссии), в случае пересмотра указанными лицами отношения к исполнению своих должностных обязанностей. Рассмотрение заявления производится на основании письменного обращения (заявления) субъектов хоккея и/или официальных лиц в адрес КФХ. Маркелова Д. А. (главный тренер ХК "Арлан") дисквалифицировать сроком до 30.04.2025 года, без возможности сокращения срока дисквалификации. Разъяснить Высоцкому А. А. и Маркелову Д. А., что на время дисквалификации им запрещается прямо или косвенно участвовать в процессе спортивных мероприятий в любом качестве в рамках Чемпионата, а также в других соревнованиях, организуемых и проводимых КФХ, в том числе находиться на скамейке запасных игроков, по периметру вне пределов игровой площадки, судейской комнате, предназначенной для судей в поле, и иных местах, задействованных при проведении игр, за исключением трибуны для зрителей. Руководителю ХК "Бейбарыс" Мекееву С. М., и спортивному врачу ХК "Бейбарыс" Куралбекову С. запретить нахождение на скамейке запасных игроков, в том числе по периметру вне пределах игровой площадки, судейской комнате, предназначенной для судей в поле, и иных местах, задействованных при проведении соревнований (во время игр) чемпионата, за исключением трибуны для зрителей, а также в других соревнованиях, организуемых и проводимых КФХ, сроком на 6 (шесть) месяцев.

Решение Комиссии является окончательным и не подлежит пересмотру.

Ранее тренер "Барыса" высказался об исходе "сражения" с "Северсталью".