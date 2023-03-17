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Дэвид Бекхэм показал видео тренировки с женой

тренировка семья Бекхэм Фото: Instagram/p/Cp2dkEpIUpV
Английский футболист Дэвид Бекхэм поделился с подписчиками на странице в Instagram видео тренировки в зале с супругой Викторией Бекхэм, сообщает Zakon.kz.

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В описании к видео Бекхэм обращает внимание на идеальную фигуру Виктории.

Виктория и Бекхэм состоят в браке с 1999 года. У супругов четверо детей: трое сыновей и дочь.

По данным из различных СМИ, Виктория тренируется 7 дней в неделю. Поддерживать результаты из тренажерного зала Виктории помогает питание. В основном ее рацион составляют полезные жиры: рыба, авокадо и орехи.

19 февраля Бекхэм опубликовал фото и видео с семейного отдыха на горнолыжном курорте.

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