Дэвид Бекхэм опубликовал фото и видео с семейного отдыха на горнолыжном курорте
Фото: Instagram/davidbeckham
Известный футболист Дэвид Бекхэм опубликовал фото и видео с семейного отдыха на горнолыжном курорте, сообщает Zakon.kz.
На отдых Дэвид и Виктория Бекхэм взяли с собой младших детей - 17-летего Круза и 11-летнюю Харпер.
В Instagram спортсмен опубликовал совместные семейные снимки. Отметим, что отдыхают они в Альпах.
Бекхэм сфотографировался на подъемнике, снялся с доской для сноубординга и запечатлел своего сына Круза в момент, когда он совершает сложные прыжки на борде.
Ранее экс-солистка группы Spice Girls, бизнесвумен и супруга известного футболиста Виктория Бекхэм опубликовала в соцсети пару фотографий с домашней рождественской вечеринки.
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