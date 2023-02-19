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Дэвид Бекхэм опубликовал фото и видео с семейного отдыха на горнолыжном курорте

футболист Фото: Instagram/davidbeckham
Известный футболист Дэвид Бекхэм опубликовал фото и видео с семейного отдыха на горнолыжном курорте, сообщает Zakon.kz.

На отдых Дэвид и Виктория Бекхэм взяли с собой младших детей - 17-летего Круза и 11-летнюю Харпер. 

В Instagram спортсмен опубликовал совместные семейные снимки. Отметим, что отдыхают они в Альпах. 

Бекхэм сфотографировался на подъемнике, снялся с доской для сноубординга и запечатлел своего сына Круза в момент, когда он совершает сложные прыжки на борде.


Ранее экс-солистка группы Spice Girls, бизнесвумен и супруга известного футболиста Виктория Бекхэм опубликовала в соцсети пару фотографий с домашней рождественской вечеринки.

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