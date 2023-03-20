Райские цветы близ Алматы: что будет с лотосами при строительстве БАКАД

Жители Алматы и области обеспокоены тем, что пробивка одной из улиц со стороны улицы Тлендиева угрожает уникальному озеру. При этом строительство БАКАД способно ликвидировать водоем, погубив лотосы. Возможен ли такой ход развития событий, разбирался журналист Zakon.kz.

В рамках генерального плана Алматы расширение улично-дорожной сети условно разделено на четыре этапа пятилетки – до 2025, 2030, 2035 и 2040 годов. За этот период планируется пробить и построить более 184 километров улиц. Запланировано как расширение крупных трасс, чтобы вывести их на БАКАД, так и повышение плотности улиц. Речь идет о так называемой промышленной зоне Алматы, в районе вокзала "Алматы-1", аэропорта между Жетысуским и Турксибским районами – там планируют создавать новый полицентр города.

В перспективе до 2030 года на одном из этапов развития уличной сети в Алматы в проекте стоят работы по созданию еще одной крупной магистрали – улицу Тлендиева будут пробивать вниз от проспект Рыскулова вплоть до границ города. Там она должна соединиться с Северным кольцом. Протяженность пробиваемого участка составит более 9 километров.

Как раз в этой местности находится полюбившийся алматинцам и жителям области Первомайский пруд с необычными растениями – лотосами. Пик любования цветами на воде приходится на июль месяц, когда они зацветают. Своей красотой этот символ чистоты привлекает к озеру казахстанцев и туристов. Люди приезжают в Илийский район Алматинской области посмотреть на потрясающий пейзаж и сфотографироваться возле цветов.

Мы обратились к властям данного региона с вопросом, что же будет с удивительной красоты озером при расширении сети улиц. В пресс-службе акимата Алматинской области ответили, что на территории строительства автомобильной дороги ул. Тлендиева Илийского района Алматинской области отсутствуют земли, относящиеся к особо охраняемым природным территориям республиканского значения и земли государственного лесного фонда.

"По информации РГП "Алматинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира", на данном участке редкие и исчезающие виды растений не произрастают, а пути миграции диких животных не отмечены". Пресс-служба акимата Алматинской области

В ведомстве пояснили, что строительство новой дороги от ул. Тлендиева подразумевает ее прокладку по разделительной существующей дамбе двух озер, которая всего лишь расширится на 10 метров, тем самым никак не может повредить, по мнению акимата, растущим лотосам.

При этом власти области заверили, что те лотосы, которые растут вдоль дамбы, пройдут техническое смещение, другим языком – будут пересажены.

Фото: Zakon.kz

Редакция побеседовала со специалистом, чтобы выяснить, какую природную ценность имеют эти водяные растения и будут ли в Казахстане их оберегать.

По словам начальника агротехнического отдела "Института ботаники и фитоинтродукции", старшего научного сотрудника отдела дендрологии Владимира Эпиктетова, в нашей стране лотосы не внесены в список охраняемых редких видов растений.

"В Казахстане несколько озер вокруг Алматы засажены лотосами, есть своя популяция. Это растение заносное. Вероятно, какие-то энтузиасты-любители несколько десятков лет назад их там высадили. Они прижились, расплодились и вольготно произрастают в наших озерах. Но официально в Казахстане они не охраняются". Владимир Эпиктетов

При этом дендролог отметил, что это не говорит о том, что люди смогут их свободно уничтожать. Понятно, что если их нет у нас в Красной книге, то истребители этого цветка не будут оштрафованы и заслуженно наказаны. Но по законодательству любые подобные действия на особо охраняемых территориях будут контролироваться и пресекаться – при сборе растений и повреждении деревьев наказание в любом случае последует.

Специалист объяснил, почему лотос не попал под особую охрану государства.

"Лотос не занесен в Красную книгу, поскольку у него нет естественного ареала. Растение редкое, но если оно на территории Казахстана никогда не произрастало, оно попасть в Красную книгу не может. Растение красивое, но то, что оно не внесено в Красную книгу, не значит, что его нужно уничтожать. Сохранять нужно всю природу. За уничтожение этого вида официальных санкций не предусмотрено, но на особо охраняемых территориях сбор и уничтожение растений и трав оговариваются на законных основаниях. За уничтожение или сбор краснокнижных растений предусмотрены более жесткие санкции – штраф или уголовная ответственность". Владимир Эпиктетов

Во время подготовки материала появилась информация, что Министерство экологии и природных ресурсов РК своим приказом от 7 марта 2023 года утвердило перечень эндемичных и реликтовых растений, в который вошел лотос. Согласно документу, растение подпадает под защиту государства. Оно, конечно, не вошло пока в Красную книгу, но это первая ступень к этому.

Фото: Zakon.kz

Наверняка уровень защиты лотоса орехоносного повысится, так как действенными мерами охраны реликтовых видов растений считаются: выявление всех популяций в пределах ареалов, всестороннее изучение эколого-биологических особенностей этих видов, создание семенного фонда для расширения их ареалов путем интродукции и реинтродукции, организация памятников природы. Решению этих вопросов будет также способствовать организация опытной работы с данными видами растений.

Мы отправили запрос в акимат Алматинской области о том, будут ли внесены корректировки в проект строительства БАКАД в связи с утверждением нового перечня эндемичных и реликтовых растений, но пока ответ не получили. Не исключено, что областные власти в утвержденный план строительства дороги внесут изменения и конкретно на этом участке.

Стоит отметить, что открыть БАКАД для проезда транспорта власти планируют во втором полугодии 2023 года.

Лотос – род двудольных растений, единственный представитель семейства Лотосовые. Лотосы растут в водоемах тропически-умеренного пояса. Родина этого растения – Восточная Азия: Индия, Шри-Ланка. Культуре более 3000 лет. Лотос часто упоминается в легендах и религиозных записях. Многие популяции – в России на Каспии и в дельте Волги – это северный ареал произрастания лотоса. Это самая северная точка, когда-то по Шелковому пути были занесены семена лотоса. Лотос распространен по всему земному шару в умеренно тропических зонах.

Фото: Zakon.kz

Возникает вопрос: если растение это экзотическое, как ему удалось прижиться у нас? Эксперт по растениям объяснил этот факт.

"Лотос чаще растет в малопроточных, илистых водоемах, где много осадочных отложений. Он способен выдерживать минимальный уровень воды и зимние морозы. Это растение выживает не только в тропиках, но и в умеренной зоне. Лотос выделяют в отдельные виды, например, каспийская популяция, которая произрастает в большей степени на территории России – в дельте Волги, а на Дальнем Востоке, в ограниченном количестве водоемов в окрестностях Хабаровска – лотос Комарова. Но в мировой систематике это один вид. У нас в Казахстане растет вид – лотос орехоносный". Владимир Эпиктетов

Таким образом, "технически перемещенные" от дамбы лотосы смогут прижиться только в аналогичном малопроточном водоеме, при этом их количество в Первомайских прудах значительно сократится. Где будет новое место для отдыха и фотосессий на фоне экзотических цветов – и будет ли вообще – большой вопрос.