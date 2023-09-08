Лотосы на Первомайских прудах – "всё"?

Казахстанцев возмутила удручающая картина на Первомайских прудах близ Алматы: лотосы находятся без воды, а озеро спущено из-за строительных работ на БАКАД. Zakon.kz обратился к властям области и Минэкологии, чтобы понять, могут ли жители лишиться редкой красоты.

Много лет изюминкой Алматинской области были нежные цветы. Необычным растениям комфортно было в местных прудах. Они притягивали горожан и туристов в период цветения – с июля по август – своей сказочной красотой. К потрясающим пейзажам у водоема в Илийском районе спешили многие: полюбоваться и провести памятную фотосессию.

В начале этого года после озвучивания деталей нового генплана Алматы у многих появились предположения, что лотосам на Первомайских прудах грозит опасность. Ведь согласно проекту, БАКАД проходила непосредственно через территорию этого объекта, а значит, реконструкция коснется и части озера. На возмущение небезразличных граждан власти города заявили, что строительство затронет только определенную часть озера, а все лотосы будут сохранены и перемещены на безопасную территорию.

7 сентября пользователи Сети распространили видео, на которых запечатлены сухие редкие растения в спущенном водоеме. Пользователи задались вопросом, можно ли так резко менять среду обитания лотосов и реанимируют ли их из такого состояния. Известно, что для того, чтобы взошли семена цветка, нужно несколько лет, а разрастись – десятки.





Фото: скриншот видео

Лотос относится к реликтам. На данный момент он занесен в Красную книгу и считается охраняемым, так как находится на грани исчезновения.



Министерство экологии и природных ресурсов РК своим приказом от 7 марта 2023 года утвердило перечень эндемичных и реликтовых растений, в который вошел лотос орехоносный. Согласно документу, растение подпадает под защиту государства. За сорванные цветы по Уголовному кодексу грозит штраф в размере 3000 МРП (10 350 000 в 2023 году).

В пресс-службе акимата Алматинской области на запрос редакции ответили, что в рамках реализации проекта автомагистраль проходит через существующую дамбу между "сформировавшимися озерами, одно из которых засеяно лотосами".



"В целом озеро не попадает под застройку, а только частично зауживается с восточной стороны. Попадающая под застройку малая часть лотосов, примерно 150 кустов, будет пересажена. Хотелось бы отметить, что лотосы – это редкое растение, которое в совершенстве овладевает искусством выживания". Пресс-служба акимата Алматинской области

Из ответа следует, что на участке улицы Тлендиева, попадающем под строительство автомобильной дороги, "по информации Алматинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, земли особо охраняемых природных территорий республиканского значения и земли государственного лесного фонда отсутствуют, также на данном участке редкие и исчезающие виды растений не произрастают и пути миграции диких животных не отмечены".



В акимате подчеркнули, что пробивка радиальной дороги – улицы Тлендиева – в рамках Генерального плана развития города Алматы с выносом транзитных коридоров позволит снизить нагрузку транспортных потоков на городских улицах. Также в дальнейшем свяжет Бурундайское кольцо и объездную дорогу БАКАД.



Также редакция обратилась в Министерство экологии для разъяснения ситуации, где нам сообщили, что специалисты территориальной инспекции выехали на место, реагируя на обращение граждан и жалобы общественности.