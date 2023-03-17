Сотрудники ЦОНов будут прописывать граждан в день выборов

19 марта в день выборов казахстанцы, не имеющие прописку, смогут зарегистрироваться по адресу, где находится избирательный участок. Услугу будут оказывать сотрудники ЦОНов, сообщает Zakon.kz.

По стране из 4 тысяч избирательных участков в 188 будут задействованы сотрудники ЦОНов. Они будут оказывать услугу по регистрации граждан, не имеющих прописку, по местонахождению избирательного участка. Сервис создан для того, чтобы казахстанцы смогли проголосовать и реализовать свое конституционное право.



Сотрудники ЦОНов будут оформлять регистрацию избирателей с 7:00 до 20:00 только в день выборов. Граждан будут прописывать на один день по месту избирательного участка.

"Если гражданин без регистрации по месту жительства обратится в школу, колледж или университет для голосования, его пропишут в самом учебном заведении, но 20 марта он будет автоматически выписан. Вместе с тем отметим, что казахстанцев, имеющих регистрацию по месту жительства, сотрудники ЦОН в этот день прописывать не будут", – рассказали в пресс-службе Правительства для граждан.

Ознакомиться со списком адресов избирательных участков, где будут работать сотрудники, можно здесь.

19 марта состоятся внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Казахстан, а также депутатов маслихатов всех уровней.