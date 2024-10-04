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Законодательство РК

Казахстанцы 6 октября смогут получить временную прописку

Мобильное приложение eGov mobile, ЦОН, центры обслуживания населения, цифровые документы, удостоверение личности, паспорт, егов, egov, ЭЦП, электронная цифровая подпись , фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 13:20 Фото: gov4c.kz
В день референдума по строительству АЭС, 6 октября 2024 года, граждане Казахстана, не имеющие прописку, смогут зарегистрироваться по адресу нахождения избирательного участка. Услугу будут оказывать сотрудники ЦОНов, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

"Всего по стране в этот день будут работать более 10 тыс. избирательных участков. В 196-ти из них будут задействованы сотрудники центров обслуживания населения. Они будут регистрировать граждан, не имеющих прописку по РК, по местонахождению избирательного участка. Данное решение было принято для того, чтобы все казахстанцы смогли воспользоваться своим конституционным правом голосовать", – говорится в релизе, разосланном сегодня, 4 октября.

В госкорпорации отметили, что в день референдума сотрудники ЦОНов будут работать на избирательных участках с 07:00 до 20:00 и представлять гражданам прописку на один день.

"К слову, если гражданин без регистрации обратится в школу, колледж или в больницу для голосования, его зарегистрируют непосредственно в данном заведении. Важно, что 7 октября регистрация будет автоматически аннулирована и заявителю необходимо заново зарегистрироваться по месту жительства".НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Также в госкорпорации подчеркнули, что казахстанцы, имеющие регистрацию по месту жительства, не смогут получить прописку через ЦОН в день референдума, так как необходимо проголосовать по месту жительства.

"С полным списком избирательных участков, где будут работать сотрудники ЦОН, можно ознакомиться по ссылке", – добавили в "Правительстве для граждан".

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1 октября 2024 года в ЦИК рассказали о порядке голосования на республиканском референдуме по строительству атомной электростанции в Казахстане.

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