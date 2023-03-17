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Дождь, снег, туман: прогноз погоды в Казахстане на выходные

Дождь, снег, туман: прогноз погоды в Казахстане на выходные Фото: Zakon.kz
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 18-20 марта 2023 года. Согласно прогнозу, по республике ожидаются дождь, снег, туман, гололед, усиление ветра, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в конце недели на большей части республики ожидаются осадки (дождь, снег), в северной, восточной половине – снег, низовая метель, гололед, в южной половине – дождь, гроза, 19 марта в горных районах Алматинской и Жетысуской областей ожидаются сильные осадки (дождь, снег), лишь на западе страны погода без осадков.

"Во второй половине периода практически по всей стране ожидается погода без осадков. По республике прогнозируются туман, усиление ветра", – говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что значительных изменений в температурном фоне не ожидается.

"Лишь ближе к концу недели на северо-западе, севере, в центре и на востоке Казахстана ожидается понижение температуры воздуха ночью до 7-20 мороза, днем до 0-8 мороза".РГП "Казгидромет"

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