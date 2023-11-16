Снег, дождь, гололед: прогноз погоды в Казахстане на 17 ноября

Фото: unsplash

Казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода в стране в пятницу, 17 ноября 2023 года. Согласно прогнозу, ожидаются осадки, гололед, туман и усиление ветра, сообщает Zakon.kz.

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