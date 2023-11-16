Снег, дождь, гололед: прогноз погоды в Казахстане на 17 ноября
Фото: unsplash
Казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода в стране в пятницу, 17 ноября 2023 года. Согласно прогнозу, ожидаются осадки, гололед, туман и усиление ветра, сообщает Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", на большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки (дождь, снег), гололед.
"Лишь на юге, юго-востоке страны с отрогом антициклона сохраняется преимущественно погода без осадков", – говорится в сообщении.
Согласно прогнозу, по стране прогнозируются туманы, усиление ветра.
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