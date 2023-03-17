Казахстанским производителям разрешат вывезти 20 тыс. тонн лука

Министерство сельского хозяйства подготовило приказ "О некоторых вопросах вывоза лука репчатого с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Ввести в срок по 28 апреля 2023 года количественные ограничения (квоты) на вывоз с территории Республики Казахстан в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза лука репчатого в размере 20 000 тонн", - говорится в документе.

Также разработаны правила и порядок распределения количественных квот.

После введения в действие правил будет сформирован количественный лимит объема квоты по товару и лимит на одного заявителя, который составит 500 тонн.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 29 марта.

Экспорт лука был запрещен из Казахстана с 28 января этого года "для предотвращения массового вывоза лука из Казахстана и стабилизации цены на него".

4 марта вице-премьер – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин заявил, что Казахстан не собирается отменять запрет на экспорт лука, несмотря на то, что казахстанские производители лука обратились в Нацпалату предпринимателей с просьбой снять запрет на экспорт лука. По их данным, этого овоща на рынке достаточно, кроме того, на складах он уже начинает портиться.



