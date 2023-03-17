Джастин Бибер рассказал о прогрессе в лечении паралича лица

Джастин Бибер поделился обновленной информацией о параличе лица, который он пережил в результате синдрома Рамсея Ханта, диагностированного у него в июне 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Из-за этого диагноза канадскому исполнителю пришлось отменить оставшуюся часть своего мирового турне Justice World Tour в 2022 году.

Певец опубликовал Stories в Instagram 15 марта. Он показал свое лицо, пошевелил бровями и улыбнулся.

Когда в июне Бибер узнал о своем диагнозе, он поделился видеозаписью в Instagram, на которой видно, что он не может моргать правым глазом, а когда улыбается, двигается только левая сторона лица.



"Как вы можете видеть, этот глаз не моргает. Я не могу улыбнуться этой стороной лица; эта ноздря не двигается. Так что на этой стороне полный паралич". Джастин Бибер





Синдром Рамсея Ханта вызывается тем же вирусом, что и ветряная оспа, который остается в нервах после того, как ветрянка проходит. В некоторых случаях вирус поражает лицевые нервы возле уха, вызывая потерю слуха и паралич лица.