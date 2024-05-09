Первого ребенка ждет супруга Джастина Бибера

Жена Джастина Бибера, модель Хейли Бибер объявила о первой беременности. Снимками она поделилась в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Хейли Бибер впервые станет матерью. Модель устроила фотосессию в облегающем белом платье из кружева, которое подчеркнуло округлившийся живот. Образ дополнил головной убор из кружева и солнцезащитные очки. В ролике Джастин Бибер целовал жену в губы и обнимал за талию.

В комментариях поклонники поздравили пару с беременностью и пожелали маме будущего дитя здоровья и легких родов. За несколько минут видео набрало более полумиллиона лайков.

– Пусть Бог защитит этого ребенка от всей ненависти, которая существует в мире! – Ты станешь такой невероятной мамой! Поздравляю вас двоих! – Ты самая красивая беременная женщина в мире! – Джастин! Так мило, поздравляю, боже мой.

Пара поженилась в сентябре 2018 года. Хейли Болдуин взяла фамилию супруга после свадьбы. В феврале появились слухи о разводе влюбленных.

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