Первого ребенка ждет супруга Джастина Бибера
Хейли Бибер впервые станет матерью. Модель устроила фотосессию в облегающем белом платье из кружева, которое подчеркнуло округлившийся живот. Образ дополнил головной убор из кружева и солнцезащитные очки. В ролике Джастин Бибер целовал жену в губы и обнимал за талию.
В комментариях поклонники поздравили пару с беременностью и пожелали маме будущего дитя здоровья и легких родов. За несколько минут видео набрало более полумиллиона лайков.
– Пусть Бог защитит этого ребенка от всей ненависти, которая существует в мире!
– Ты станешь такой невероятной мамой! Поздравляю вас двоих!
– Ты самая красивая беременная женщина в мире!
– Джастин! Так мило, поздравляю, боже мой.
Пара поженилась в сентябре 2018 года. Хейли Болдуин взяла фамилию супруга после свадьбы. В феврале появились слухи о разводе влюбленных.
Ранее звезда подростковых сериалов Хилари Дафф показала своего новорожденного ребенка.