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В Мексике полиция арестовала 14-летнего "Эль Чапито" за убийство восьми человек

полиция арестовала Эль Чапино Фото: Public Safety Department
Мексиканские власти арестовали 14-летнего мальчика, прозванного "Эль Чапито" в честь печально известного мексиканского наркобарона "Эль Чапо". Подростка обвиняют в причастности к убийству восьми человек, сообщает Zakon.kz.

Власти заявили, что мальчик был одним из двух человек, открывших огонь по семье, отмечавшей день рождения. Погибли восемь человек, еще семь получили ранения, включая трехлетнего ребенка, сообщает UPI.

Стрельба по семье произошла в районе Фундидорес в Чималуакане, городе к северо-востоку от Мехико.

По словам полиции, мальчик был среди девяти человек, арестованных в ходе спецоперации.

Еще одному арестованному предъявили обвинения в связи со стрельбой, а остальным – в преступлениях, связанных с наркотиками.

Взрослых арестованных доставили в тюрьму Неза-Бордо и Центр социальной реинтеграции, "Эль Чапино" передали в распоряжение специализированного контрольного судьи в системе уголовного правосудия для подростков.

"Эль Чапо", настоящее имя которого Хоакин Гусман, находится в тюрьме Колорадо. Он отбывает пожизненное заключение по многочисленным обвинениям, связанным с его деятельностью в качестве лидера наркокартеля Синалоа.

В Мексике подростки зачастую совершают жестокие преступления. В начале 2010 года 14-летнего мальчика по прозвищу "Эль Пончис" арестовали и обвинили в том, что он был наемным убийцей мексиканского наркокартеля.

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