Кубок мира по фристайлу: как "Шымбулак" готовился к проведению международного турнира

16 марта 2023 года на горнолыжном курорте "Шымбулак" прошла пресс-конференция в рамках проведения финальных этапов Кубка мира FIS по фристайлу в дисциплинах "могул", "параллельный могул" и "лыжная акробатика".

Спикеры рассказали о программе мероприятий, составе национальной сборной, странах-участницах и подробно озвучили детали по подготовке трасс.

На пресс-конференции выступили генеральный директор ГК "Шымбулак" Ринат Абдрахманов, генеральный секретарь Национальной лыжной ассоциации РК Аскар Валиев, рейс-директор Андреа Ринальди (FIS).

По словам генерального директора ГК "Шымбулак" Рината Абдрахманова, масштабная подготовительная работа началась за три месяца до старта соревнований.

"Летом 2022 года мы завершили строительство новой ветки системы оснежения, утвердили концепцию новой трассы и запустили дополнительную трассу. В ноябре технические делегаты FIS провели инспекцию трасс могула и лыжной акробатики. Было задействовано 6 ратраков, 4 снегохода, произведено более 47 000 кубических метров снега и привлечено свыше 30 человек из разных регионов Казахстана, а также из ближнего и дальнего зарубежья". Ринат Абдрахманов

Фото: ГК "Шымбулак"

Также Абдрахманов отметил, что в Кубке мира примут участие более 150 представителей команд, из них свыше 80 спортсменов из 14 государств.

"Спорт объединяет людей из разных стран, культур и национальностей. Наш курорт гордится возможностью в очередной раз принять атлетов и болельщиков со всего мира и продемонстрировать нашу гостеприимность, дух открытости и толерантности", – заявил он.

По словам генерального секретаря Национальной лыжной ассоциации РК Аскара Валиева, соревнования проводятся на Шымбулаке с 2019 года. Благодаря уникальному расположению, доступности воды и высотности казахстанский курорт позволяет проводить соревнования по снежным видам спорта вплоть до конца марта. Официальные тренировки по дисциплине "могул" начались 15 марта на новой трассе.

"Новая трасса называется "Yuka G" в честь Юлии Галышевой. Ее так по-дружески называют в спортивном мире. Она получила высокие оценки от спортсменов, и я думаю, что она может стать самой зрелищной по могулу". Аскар Валиев

Фото: ГК "Шымбулак"

Говоря о готовности нашей сборной, Аскар Валиев отметил, что Казахстан занимает сильную позицию и достойно конкурирует с остальными странами-участницами.

"У нас достойное представительство в лице молодого поколения ребят, которые показывают прыжки высшего уровня и хорошо идут по трассе. Казахстан представлен 7-ю спортсменами. В дисциплине "могул/параллельный могул" – Аяулым Амренова, Антон Бондарев и Павел Колмаков. В дисциплине "лыжная акробатика" – Жанбота Алдабергенова, Аяна Жолдас, Роман Иванов и Шерзод Хаширбаев. В этом году мы прилагаем много усилий для организации мероприятия, в чем нам активно помогают партнеры и спонсоры. Отдельно хочу поблагодарить Министерство культуры и спорта, акимат города Алматы, фонд Samruk-Kazyna, а также компании Haier, Parimatch и Parmigiano Group". Аскар Валиев

Полную готовность казахстанской сборной также подтвердил представитель Международной лыжной федерации (FIS) рейс-директор Андреа Ринальди.

Фото: ГК "Шымбулак"

"Хочу в первую очередь выразить благодарность за организацию такого масштабного мероприятия. Отдельно отмечаю слаженную команду, уровень подготовки трасс. Сегодня здесь собираются лучшие спортсмены мира – это не может не радовать. Для организаторов это вызов, и они прекрасно справляются. Каждый год все проходит на высшем уровне". Андреа Ринальди

Предстоящий чемпионат также прокомментировали партнеры соревнований. От лица Parimatch директор по бренд-маркетингу Надежда Рязанцева поделилась опытом мирового бренда в развитии спорта в Казахстане.