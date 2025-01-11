Юниоры Казахстана завоевали историческую победу на чемпионате мира по фристайлу в Алматы

11 января на горнолыжном курорте "Шымбулак" в Алматы завершился юниорский чемпионат мира по фристайлу (могул, акробатика), сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК, национальная сборная по фристайлу в дисциплине могул завоевывала медали каждый соревновательный день.

В первый день Анастасия Городко заняла 2-е место в индивидуальном зачете. На следующий день она выиграла золотую медаль в параллельном могуле. В смешанном командном соревновании пара Юлия Фиклистова и Денис Раструба, участники IV зимних юношеских Олимпийских игр, завоевали серебро.

"В дисциплине фристайл-акробатика индивидуальные соревнования принесли исторический результат для страны. Динмухаммед Райымкул успешно выполнил сложную программу и стал чемпионом мира среди мужчин. Он набрал 104,52 балла, обойдя двух китайских спортсменов (Юй Юнхэня и Ян Чжичэна). В соревнованиях среди женщин все медали завоевали спортсменки из Китая", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в командных соревнованиях в заключительный день чемпионата мира команда "Казахстан-2" (Аделина Омирзакова, Роман Погосян, Уланбакир Омирзаков) заняла 6-е место, а команда "Казахстан-1" (Динмухаммед Райымкул, Ардана Маханова, Асылхан Асан) финишировала на 7-й позиции.

Фото: gov.kz

В общем зачете сборная Казахстана по могулу и акробатике завоевала две золотые и две серебряные медали, заняв второе место после сборной Китая (два золота, три серебра, две бронзы). Замкнула тройку лидеров команда Японии (два золота, одна бронза).

Ранее сообщалось, что Динмухаммед Райымкулов принес Казахстану золотую медаль в фристайл-акробатике.