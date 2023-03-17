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Месси снова готов играть за "Барсу" после извинений президента Лапорты

Футбол Уход Барселону Фото: Instagram/leomessi
Аргентинская звезда Лионель Месси уже в ближайшее лето, возможно, вернется в родную "Барселону", где прошла в целом вся его футбольная карьера. Главным фактором этого возможного перехода стало извинение главы "сине-гранатовых" Жоана Лапорты перед аргентинским игроком, сообщает Zakon.kz.

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Информацию выдал журналист Жоан Фонтест, что 35-летний форвард французского "ПСЖ" готов после завершения нынешнего сезона перейти в испанскую "Барселону", где он ранее выступал долгие годы. Однако все будет зависеть от того, какие условия предложит каталонский коллектив. Немаловажным фактором является также то, что супруга Лионеля Антонелла и их дети мечтают вернуться в Барселону.

Помимо этого, журналист высказался, что президент "Барселоны" Жоан Лапорта в телефоном общении извинился перед Месси за ситуацию, когда аргентинец уходил из клуба к "парижанам".

Форвард летом 2023 года станет свободным агентом, поэтому "Барселона" сможет подписать его бесплатно.

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