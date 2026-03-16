#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
486.2
557.82
6
Спорт

Жоан Лапорта снова победил на выборах президента ФК "Барселона"

Футбол Президент Барселоны, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 18:35 Фото: Instagram/FCBarcelona
63-летний испанский юрист и бизнесмен Жоан Лапорта переизбран на пост главы каталонской "Барселоны". Адвокат и профессор университета города Барселоны выиграл выборы, набрав 68% голосов, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Marca, Лапорта опередил своего единственного конкурента – еще одного бизнесмена Виктора Фонта (29,78%).

Тем самым Жоан Лапорта снова будет руководить "сине-гранатовыми" в течение ближайших пяти лет, до 2031 года. Для 63-летнего функционера это уже третий период работы с клубом. Ранее он возглавлял "каталонцев" с 2003 по 2010 год, а также с 2021 по 2026 год.

После своего переизбрания на пост президента "Барселоны" Лапорта выступил с заявлением.

"Я благодарен этому замечательному клубу, где члены по-прежнему голосуют за избрание президента, это уникальное явление в мире. Особая благодарность всем членам, проголосовавшим на этом празднике гражданской гордости и духа "Барселоны". Этот потрясающий результат придаст нам столько сил, что нас ничто не остановит. Мы продолжим защищать команду вопреки всему". Жоан Лапорта

Помимо возвращения на свой прежний пост, Жоан Лапорта в ночь на 16 марта также получил подарок от игроков каталонской дружины, которые дома разгромили "Севилью" в рамках игр Ла Лиги.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Зачем экс-президент "Барселоны" взял в руки швабру перед матчем Ла Лиги
15:17, 23 февраля 2026
Зачем экс-президент "Барселоны" взял в руки швабру перед матчем Ла Лиги
Месси снова готов играть за "Барсу" после извинений президента Лапорты
14:08, 17 марта 2023
Месси снова готов играть за "Барсу" после извинений президента Лапорты
Хави останется дальше тренировать ФК "Барселона"
10:38, 25 апреля 2024
Хави останется дальше тренировать ФК "Барселона"
Как "Елимай" дважды упустил победу над "Алтаем" в матче КПЛ (видео)
19:53, Сегодня
Как "Елимай" дважды упустил победу над "Алтаем" в матче КПЛ (видео)
На 30% повысится зарплата тренеров ДЮСШ в Казахстане
19:40, Сегодня
На 30% повысится зарплата тренеров ДЮСШ в Казахстане
"Барыс" назвал состав на матч с "Адмиралом" в КХЛ
19:14, Сегодня
"Барыс" назвал состав на матч с "Адмиралом" в КХЛ
Неожиданным исходом обернулся матч КПЛ-2026
18:58, Сегодня
Неожиданным исходом обернулся матч КПЛ-2026
