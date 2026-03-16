Жоан Лапорта снова победил на выборах президента ФК "Барселона"

63-летний испанский юрист и бизнесмен Жоан Лапорта переизбран на пост главы каталонской "Барселоны". Адвокат и профессор университета города Барселоны выиграл выборы, набрав 68% голосов, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Marca, Лапорта опередил своего единственного конкурента – еще одного бизнесмена Виктора Фонта (29,78%).

Тем самым Жоан Лапорта снова будет руководить "сине-гранатовыми" в течение ближайших пяти лет, до 2031 года. Для 63-летнего функционера это уже третий период работы с клубом. Ранее он возглавлял "каталонцев" с 2003 по 2010 год, а также с 2021 по 2026 год.

После своего переизбрания на пост президента "Барселоны" Лапорта выступил с заявлением.

"Я благодарен этому замечательному клубу, где члены по-прежнему голосуют за избрание президента, это уникальное явление в мире. Особая благодарность всем членам, проголосовавшим на этом празднике гражданской гордости и духа "Барселоны". Этот потрясающий результат придаст нам столько сил, что нас ничто не остановит. Мы продолжим защищать команду вопреки всему". Жоан Лапорта

Помимо возвращения на свой прежний пост, Жоан Лапорта в ночь на 16 марта также получил подарок от игроков каталонской дружины, которые дома разгромили "Севилью" в рамках игр Ла Лиги.