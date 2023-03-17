Айжан Байзакова показала подарок от мужа на день рождения
В Stories она показала подарок, который получила от мужа, – мини-сумку от итальянского бренда Valentino Garavani.
Фото: Instagram/bayzakova
На официальном сайте итальянского бренда не удалось найти именно эту модель мини-сумки, но стоимость похожих на нее варьируется от 750 долларов до 4900 долларов (от 349 тыс. до почти 2,3 млн тенге).
Также Айжан опубликовала фото с букетом, который получила от семьи мужа.
"Приятно, когда ты не в городе, но делают приятно", – написала звезда Instagram.
По словам Байзаковой, в детстве она думала, что в 28 лет уже будет бабушкой.
"Кожа, конечно, требует в два раза больше ухода, но вроде еще не бабушка. Скажем так, из плюсов, что уже нет подростковых прыщей", – отметила блогер.
Фото: Instagram/bayzakova
Как отметила Айжан, она впервые в жизни встретила свой день рождения в другой стране. Также Байзакова призвала своих подписчиков "наслаждаться каждой секундой".
Ранее Айжан Байзакова рассказала, что в студенческие годы мечтала купить в столовой и первое, и второе, и десерт, но не могла позволить себе этого из-за нехватки денег. Зато в начале марта 2023 года она исполнила свою мечту, которая обошлась блогеру в 2530 тенге.