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Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге

Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге Фото: Instagram/bayzakova
Известный казахстанский блогер Айжан Байзакова рассказала своим подписчикам в Instagram, о чем мечтала в студенческие годы, сообщает Zakon.kz.

О том, что она едет исполнять свою студенческую мечту, блогер написала 5 марта 2023 года в Stories.

"Угадайте, какую?" - написала Айжан Байзакова, обращаясь к своим фолловерам.

По ее словам, когда она училась в университете, ей родители давали примерно 100 тенге, плюс на дорогу деньги, и это блогеру хватало "всего лишь на чай и пирожок".

"Но мои сокурсники могли себе позволить и первое, и второе, и десерт, и я думала: "Вот когда я стану миллионершей, буду богатой, я обязательно в "Каганате" себе буду заказывать первое, второе и десерт". И сегодня я решила исполнить свою студенческую мечту", - рассказала Айжан Байзакова.

Приехав в одно из заведений, блогер поделилась, что со времен учебы в университете "ни разу еще не была здесь, такое прикольное чувство".

"Вот и все, надо исполнять мечты себя маленькой, молодой, чтобы потом все шло. А с этого и начинается, потом будут исполняться другие мечты. Мелочь, да, но представьте, как это было важно для меня - студентки... Цена моей мечты была 2530 тенге. Вот такая я непривередливая, да, не меркантильная", - добавила счастливая Айжан Байзакова.

Как отметила блогер, чтобы исполнить ее мечту, ее "можно было просто в "Каганат" сводить".

"Вспомните свои интересные детские желания и обрадуйте себя маленьких", - призвала она своих подписчиков.

12 февраля 2023 года Айжан Байзакова опубликовала новое видео на своей странице в Instagram и восхитила фанатов новым образом.

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