В США сотрудница университета выдумала изнасилования и попала под суд

Сотрудницу Стэнфордского университета арестовали и обвинили во лжи. В 2022 году ее якобы дважды изнасиловали в кампусе, сообщает Zakon.kz.

25-летняя Дженнифер Грис из Санта-Клары работала супервайзером центра жилищного обслуживания. Окружная прокуратура округа Санта-Клара сообщила, что Гриз арестовали 15 марта утром и предъявили обвинения в даче ложных показаний, сообщает CBS Bay Area.



9 августа 2022 года Гриз сообщила медсестре окружной судебно-медицинской экспертизы в Стэнфордской больнице, что ее изнасиловали в туалете общежития, описав неизвестного нападавшего как "темнокожего мужчину около 20 лет". Гриз сообщила, что нападавший подошел к ней, когда она шла к своей машине, припаркованной в гараже, схватил ее, сказал, чтобы она не кричала, и изнасиловал ее.

Гриз рассказала медсестре, что не хочет, чтобы полиция связывалась с ней, хотя она подписала форму согласия, подтверждающую, что медсестра должна уведомить правоохранительные органы.

7 октября 2022 года Гриз вновь обратилась в Стэнфордскую больницу для повторного освидетельствования на предмет изнасилования. Она рассказала медсестре, что возвращалась с обеда в свой офис, и неизвестный мужчина схватил ее за руку, заставил войти в кладовку в подвале и изнасиловал ее. Она вновь описала его как темнокожего мужчину, стройного, молодого, на вид около 20 лет.

Расследование, проведенное Стэнфордским департаментом общественной безопасности, показало, что Гриз недавно подала жалобу о сексуальных домогательствах на коллегу, который подходил под описание предполагаемого насильника. Гриз рассказала знакомому, что состояла в отношениях с этим мужчиной и подверглась сексуальному насилию с его стороны, в результате чего забеременела двойней. Гриз также якобы утверждала, что у нее был выкидыш. Прокуратура заявила, что в ходе расследования выяснилось, что на тот момент она не была беременна.

Ни один из результатов лабораторных исследований не соответствовал рассказам Гриз. Сообщения об изнасиловании вызвали тревогу и волнения в студенческом городке.

"Это глубоко разрушительное преступление. Мы соболезнуем ложно обвиненным. Мы сочувствуем студентам, которым пришлось оглядываться по дороге на занятия. Мы сочувствуем реальным жертвам сексуального насилия, которые задаются вопросом, поверят ли им". Окружной прокурор Джефф Розен

Прокуратура заявила, что Гриз дважды подавала заявление на получение государственных денег от Калифорнийского совета жертв преступлений, подтверждая, что она подверглась сексуальному насилию.

В январе следователь прокуратуры допросил Гриз, в ходе которого она написала письмо с извинениями жертве своей лжи.