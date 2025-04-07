Захвативший сотрудницу аэропорта Алматы рассказал в суде свою версию

7 апреля 2025 года подсудимый по делу о захвате сотрудницы аэропорта Алматы Машрапбек Баратов рассказал, почему это сделал, сообщает Zakon.kz.

По словам пенсионера, на работе ему три месяца не выплачивали заработную плату.

"Я решил подработать к 8 марта. Поехал на Сейфуллина, но там ничего. Сел в автобус, ехал обратно домой. Смотрел объявления в телефоне и не заметил, как оказался в аэропорту. У меня были семейные трудности, и сказать жене, сыну, что зарплату не дают, не мог. Я оказался у аэропорта, зашел туда", – рассказал подсудимый.

Он заявил, что умысла захвата заложников и тем более акта терроризма у него не было. И лететь в другой город он не планировал.

"Девушка спросила у меня документы, я ей сказал, что сейчас выйду обратно. Но она меня остановила. Я не знаю, как все произошло, на эмоциях. Тут полицейские, думал, стрелять будут. Я сказал девушке успокоиться, но она кричала. Полиция обратила внимание. Тогда я самопроизвольно сказал, что взорву аэропорт. Тогда я сказал, что ничего не требую, мне просто нужен старший, чтобы объяснить ситуацию. Затем пришли сотрудники аэропорта, спрашивали мои требования. Не знаю почему, я сказал, что хотел уехать в Астану, чтобы работу найти. Захватить и взорвать аэропорт в планах не было", – продолжил мужчина.

По его словам, потерпевшая сама спровоцировала его на захват, а полицейские, из-за того что медлили, вынудили его действовать строже.

"Полицейские сами затормозили. В фильмах полиция сразу идет спасать, а они забоялись. Потому что девушку тоже жалко, она плачет. Тогда подошел мужчина, который набрался храбрости. Но у меня умысла не было зарезать или взорвать", – подытожил Баратов.

Между тем потерпевшая Ботагоз Мухтарова в суде рассказала, что в момент произошедшего нападения испытала сильный испуг.

Фото: Zakon.kz

"В самом начале он сказал, что через три минуты взорвет аэропорт. Он схватил меня. Все так резко было, я прикрыла лицо, потому что думала, что уже мне конец. От меня он ничего не требовал, но говорил, что взорвет аэропорт. Я просила помощи, чтобы он меня отпустил. Подошел мужчина, он сказал отпустить меня и его взять. Я плакала и кричала, что у меня есть маленький ребенок..." – поделилась девушка.

Ранее в суде стало известно, что подсудимый полностью признал вину, уголовное дело было окончено досрочно и процесс пройдет в сокращенном порядке.

7 марта 2025 года мужчина с ножом взял в заложники девушку в аэропорту Алматы. Ее спас прохожий по имени Муса Абдраимов, который сопровождал знакомого в воздушной гавани. 8 марта в Алматы ему по поручению Касым-Жомарта Токаева вручили награду.