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Глава фонда помощи особенным детям рассказала, почему казахстанцы должны идти на выборы

Казахстан выборы общественный фонд мнение Фото: Zakon.kz
Руководитель общественного фонда "Солнечный мир" Евгения Чеботаревская считает, что выборы в Мажилис Парламента РК и маслихаты дадут казахстанцам возможность сделать свою жизнь лучше, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По мнению Евгении Чеботаревской, выборы в стране – это всегда предпосылки к изменениям. Тем более если эти выборы завершают в целом перезагрузку всей политической системы государства. 

"Выборы – это веяние к изменениям, к чему-то новому, лучшему. Предстоящие выборы особенно этим отличаются. Особенно исходя из Послания президента, где он говорит, что сильный Парламент – это сильное государство. В это хочется верить и надеяться, что у нас будут депутаты, которые будут неравнодушны и смогут повлиять на повышение уровня жизни людей". Евгения Чеботаревская

При этом она отметила, что в такой судьбоносный момент граждане не должны оставаться безучастными. Нужно идти и голосовать, потому что эти реформы были инициированы главой государства именно для того, чтобы граждане могли проявлять свою гражданскую сознательность и участвовать в происходящих в стране процессах. 

"Если ты не можешь пойти и проголосовать, то потом не жалуйся и не говори, что что-то плохо и что-то не нравится. Это самое элементарное и самое простое, что может сделать каждый гражданин, который хочет, чтобы в его жизни что-то поменялось. Если этого человек не может сделать, то нечего потом жаловаться и критиковать. Как говорится, начни с себя. Самое первое, что все могут сделать для наступления каких-то перемен, – это проголосовать". Евгения Чеботаревская

Спикер добавила, что в последнее время наметилась тенденция, когда особую активность проявляет молодежь. Это она видит на примере общественного фонда "Солнечный мир". По большей части волонтерами в фонде являются молодые люди.

"Молодежь стала более активная, много молодых среди волонтеров. Это как раз те неравнодушные люди, которые хотят внести свой вклад в благое дело и кому-то помочь. Старшее поколение не так к этому относится. Именно молодежь находит какую-то минутку, чтобы помогать ближним". Евгения Чеботаревская

Евгения Чеботаревская является мамой особенного малыша и говорит, что в стране заметны положительные сдвиги в поддержке социально уязвимых категорий граждан. В частности, государство стало больше внимания уделять людям с особыми потребностями.

"Семь лет назад, когда мы решили создать фонд, то проштудировали законодательную базу, условия для детей. Я поняла тогда, что для моего ребенка ничего вообще нет. Для него был закрыт детсад, школа. Не было реабилитации. Еще много чего было для него абсолютно недоступно. Я сидела в ужасе и думала, что надо что-то делать. Тогда поставила для себя цель – если государство пойдет нам навстречу, то мы будем жить, дальше развиваться и все будет хорошо, а если нет, то у меня были даже мысли об эмиграции. Но прошло пять лет, и мы видим, что у нас планы даже перевыполнены. Очень много изменилось. Конечно, не так быстро, как хотелось бы. Какие-то вещи не на том уровне, как в других странах, но по нашему опыту могу сказать: то, что мы сделали за 5-7 лет, другие страны делают по 30-40 лет". Евгения Чеботаревская

Она уверена, что благодаря новому составу Мажилиса и маслихатов эти нюансы будут отшлифованы, и существующие сегодня проблемные вопросы детей с особыми потребностями и их родителей через год-два если не полностью будут решены, то хотя бы в большей степени.

19 марта в Казахстане состоятся выборы депутатов в Мажилис и маслихаты. В Центральной избирательной комиссии сообщили, что более 12 млн граждан смогут отдать свои голоса за понравившихся кандидатов.

Гражданам предоставят для голосования четыре или пять (в зависимости от региона) бюллетеней разных цветов. В них будут указаны названия семи партий, либо имена кандидатов по одномандатным округам. Также в каждом будет графа "Против всех".

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