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Итоговое предвыборное собрание партии "Ауыл" прошло в Мартобе

Итоговое предвыборное собрание партии "Ауыл" прошло в Мартобе Фото: пресс-служба партии "Ауыл"
Состоялось итоговое заседание партии "Ауыл" по обсуждению агитационной кампании кандидатов в Мажилис Парламента Республики Казахстан и местные маслихаты всех уровней.

В совещании приняли участие председатель партии Али Бектаев, кандидаты в Мажилис и маслихаты по партийным спискам и мажоритарной системе, руководители и члены региональных филиалов партии, региональных штабов, местное население.

Итоговое предвыборное мероприятие партии "Ауыл" прошло в Шымкенте, там, где поставлена печать на первом своде степных законов "Жеті Жарғы".

Итоговое предвыборное собрание партии

Фото: пресс-служба партии "Ауыл"

"Уважаемые граждане! Сегодня мы собрались в Мартобе, священном месте, которое сыграло важную роль в истории казахской государственности. Этот холм – один из двух холмов, исполнявших обязанности Степного парламента в истории Казахского ханства. Символично, что мы собрались сегодня в этом месте. Во-первых, это показывает уважение партии "Ауыл" истории и нашим предкам, которые сохранили целостность страны, а во-вторых, пожелание пройти в Парламент".Председатель партии "Ауыл" Али Бектаев

Члены партии вместе с кандидатами в течение месяца ездили по всей стране и провели агитационную работу. Побывали в самых отдаленных и приграничных селах Казахстана, куда никто не добирался.

"Мероприятии прошли успешно. Народ показал горячую поддержку нашей предвыборной программе. Проведено более 6000 встреч и мероприятий, в которых приняли участие более 800 тысяч человек. Полностью охвачены все регионы страны. Только партия "Ауыл" посетила самые отдаленные аулы. Наши 25 кандидатов по партийным спискам, 7 кандидатов по одномандатным округам, участвующие в политическом соревновании, ответили на тысячи вопросов граждан, заданных в ходе встреч. Тем самым показав, что они действительно образованные и квалифицированные специалисты достойные стать представителями народа в Мажилисе", – сказал председатель партии.
Итоговое предвыборное собрание партии

Фото: пресс-служба партии "Ауыл"


В целом масштаб мероприятий, проводимых партией "Ауыл", был достаточно большим. Агитационной кампанией охвачены все социальные слои населения. Партия в Шымкенте организовала конгресс "Ұлағатты әйел – ұлт ұйытқысы" в поддержку сельских женщин, в котором приняли участие около тысячи женщин и провела мирный митинг в Алматы на высоком уровне.


Итоговое предвыборное собрание партии

Фото: пресс-служба партии "Ауыл"


Молодежное крыло партии, в составе которой тысячи молодых людей, также принимало активное участие в политической кампании. То, что партия "Ауыл" проводит итоговое мероприятие агитационной кампании в Мартобе с лозунгом "Ауыл төрге шықсын!", является признаком приверженности организаторов национальным традициям, почтением подвигам предков и уважения истории.


Заказчик: ОО "Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл"

Оплачено из средств избирательного фонда ОО "Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл"

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