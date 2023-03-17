Итоговое предвыборное собрание партии "Ауыл" прошло в Мартобе

Состоялось итоговое заседание партии "Ауыл" по обсуждению агитационной кампании кандидатов в Мажилис Парламента Республики Казахстан и местные маслихаты всех уровней.

В совещании приняли участие председатель партии Али Бектаев, кандидаты в Мажилис и маслихаты по партийным спискам и мажоритарной системе, руководители и члены региональных филиалов партии, региональных штабов, местное население.

Итоговое предвыборное мероприятие партии "Ауыл" прошло в Шымкенте, там, где поставлена печать на первом своде степных законов "Жеті Жарғы".

Фото: пресс-служба партии "Ауыл"

"Уважаемые граждане! Сегодня мы собрались в Мартобе, священном месте, которое сыграло важную роль в истории казахской государственности. Этот холм – один из двух холмов, исполнявших обязанности Степного парламента в истории Казахского ханства. Символично, что мы собрались сегодня в этом месте. Во-первых, это показывает уважение партии "Ауыл" истории и нашим предкам, которые сохранили целостность страны, а во-вторых, пожелание пройти в Парламент". Председатель партии "Ауыл" Али Бектаев

Члены партии вместе с кандидатами в течение месяца ездили по всей стране и провели агитационную работу. Побывали в самых отдаленных и приграничных селах Казахстана, куда никто не добирался.

"Мероприятии прошли успешно. Народ показал горячую поддержку нашей предвыборной программе. Проведено более 6000 встреч и мероприятий, в которых приняли участие более 800 тысяч человек. Полностью охвачены все регионы страны. Только партия "Ауыл" посетила самые отдаленные аулы. Наши 25 кандидатов по партийным спискам, 7 кандидатов по одномандатным округам, участвующие в политическом соревновании, ответили на тысячи вопросов граждан, заданных в ходе встреч. Тем самым показав, что они действительно образованные и квалифицированные специалисты достойные стать представителями народа в Мажилисе", – сказал председатель партии.