Общество

Партия "Ауыл" поддержала парламентскую реформу

председатель партии Ауыл, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 16:07 Фото: партия Ауыл
В Астане под руководством председателя партии "Ауыл" Серика Егизбаева состоялось заседание республиканского партийного актива, посвященное обсуждению Послания президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В заседании приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК, руководители и представители всех региональных филиалов, активисты, а также ответственные сотрудники Центрального аппарата. Кроме того, посредством видеоконференцсвязи к обсуждению подключились председатели областных и районных структур партии, что позволило охватить максимально широкий круг участников.

Открывая заседание, Серик Егизбаев подчеркнул, что Послание президента является стратегическим документом, который задает вектор развития государства на ближайшие годы и определяет ключевые ориентиры для всей политической системы страны.

"Ауыл" партиясы видит своей главной задачей не только донести содержание Послания до каждого гражданина, особенно сельских жителей, но и активно участвовать в его реализации. Это руководство к действию, которое требует от нас конкретных шагов, направленных на развитие аграрной сферы, инфраструктуры и повышение качества жизни наших соотечественников в сельской местности", – отметил он.

В ходе обсуждения участники подробно рассмотрели наиболее важные инициативы, озвученные в Послании. Основное внимание было уделено предложению о переходе к однопалатному парламенту и его влиянию на политическую систему страны, модернизации агропромышленного комплекса с внедрением современных технологий для повышения эффективности сельхозпроизводства, развитию инфраструктуры сельских регионов, включая дороги, водоснабжение, интернет и социальные объекты, а также мерам по усилению социальной поддержки населения, особенно жителей отдаленных сел и малых населенных пунктов.

В ходе заседания депутаты Мажилиса также выступили и поделились своим мнением. Они отметили, что предлагаемые президентом реформы направлены на кардинальное улучшение социальной и экономической ситуации в сельских регионах. Депутаты высказали конкретные предложения по поддержке аграрного сектора страны, кредитованию сельских предпринимателей, созданию стимулов для молодежи, чтобы она оставалась жить и работать в селе, а также по повышению доступности образования и медицинских услуг, включая разработку необходимых законодательных инициатив.

Серик Егизбаев подчеркнул, что развитие села должно стать одним из ключевых приоритетов политики государства. Он отметил, что только через комплексное решение проблем сельских территорий можно добиться реального роста благосостояния граждан и продовольственной безопасности страны.

В рамках заседания слово было предоставлено представителям региональных филиалов партии. Они поделились актуальной информацией о ситуации на местах и проблемах, которые требуют первоочередного внимания.

Участники отмечали, что в сельских районах по-прежнему остро стоят вопросы нехватки рабочих мест, изношенной инфраструктуры и качественных социальных услуг. Особенно важным для регионов является улучшение медицинского обслуживания и доступа к образованию, а также поддержка фермерских хозяйств и малых сельхозпредприятий.

Представители регионов подчеркнули, что инициативы президента, озвученные в Послании, отвечают ожиданиям сельского населения и дают возможность изменить ситуацию в лучшую сторону.

Кроме того, было решено подготовить детальный план мероприятий по популяризации Послания президента среди широких слоев населения. Этот план предусматривает активную разъяснительную работу в регионах, встречи с жителями, проведение форумов, семинаров и круглых столов.

В завершение заседания Серик Егизбаев подчеркнул, что партия "Ауыл" готова выступить ключевым проводником реформ и инициатив, озвученных главой государства.

"Наш долг – объединить усилия общества, мобилизовать все ресурсы для того, чтобы каждое слово Послания нашло свое практическое воплощение. Мы будем не только поддерживать инициативы Президента, но и предлагать собственные проекты и решения, чтобы жизнь наших граждан становилась лучше", – сказал председатель партии.

Он также отметил, что активная работа будет вестись по всем направлениям – от законодательных инициатив в Парламенте до конкретных проектов в регионах.

Партия "Ауыл" подтвердила свою приверженность идеям развития страны, заявив о готовности к открытому диалогу и сотрудничеству со всеми, кто хочет внести вклад в процветание Казахстана и благополучие его народа.

8 сентября партия "Ак жол" поддержала инициативу главы государства о переходе к однопалатному Парламенту.

Последние
Популярные
