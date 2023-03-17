Си Цзиньпин посетит Россию

Глава Китая побывает в России 20-22 марта по приглашению президента РФ Владимира Путина, лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия России и Китая, сообщает Zakon.kz.

Председатель КНР Си Цзиньпин, который прибудет в Россию с государственным визитом 20 марта, посетит Москву, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Отвечая на вопрос, посетит ли председатель КНР только столицу или помимо нее еще какой-то российский город, Песков сказал: "Москву".



В Пекине ожидают, что визит Си Цзиньпина в Россию укрепит взаимное доверие между двумя странами.

По словам официального представителя МИД Китая Ван Вэньбиня, он придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.