Землетрясение произошло в 174 км от Алматы

Землетрясение зафиксировали казахстанские сейсмологи на территории Кыргызстана 17 марта в 8:18 по алматинскому времени, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр находился в 174 км на юг от Алматы, говорится в сообщении "СОМЭ", опубликованном в 14:26.

Энергетический класс землетрясения 9.3.

Магнитуда MPV 4.5.

Координаты эпицентра 41.80° с.ш. 77.86° в.д.

Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

14 марта 2023 года в Казнете распространили документ с оповещением акимов Алматы, Алматинской и Жетысуской областей, а также руководителей ДЧС о рисках землетрясений. Оповещение адресовано министром по ЧС Юрием Ильиным. В связи с этим корреспондент Zakon.kz взял комментарий в МЧС.

