Землетрясение произошло в 174 км от Алматы
Фото: pixabay
Землетрясение зафиксировали казахстанские сейсмологи на территории Кыргызстана 17 марта в 8:18 по алматинскому времени, сообщает Zakon.kz.
Эпицентр находился в 174 км на юг от Алматы, говорится в сообщении "СОМЭ", опубликованном в 14:26.
- Энергетический класс землетрясения 9.3.
- Магнитуда MPV 4.5.
- Координаты эпицентра 41.80° с.ш. 77.86° в.д.
- Глубина 10 км.
- Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
14 марта 2023 года в Казнете распространили документ с оповещением акимов Алматы, Алматинской и Жетысуской областей, а также руководителей ДЧС о рисках землетрясений. Оповещение адресовано министром по ЧС Юрием Ильиным. В связи с этим корреспондент Zakon.kz взял комментарий в МЧС.
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