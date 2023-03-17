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Землетрясение произошло в 174 км от Алматы

Алматы, землетрясение Фото: pixabay
Землетрясение зафиксировали казахстанские сейсмологи на территории Кыргызстана 17 марта в 8:18 по алматинскому времени, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр находился в 174 км на юг от Алматы, говорится в сообщении "СОМЭ", опубликованном в 14:26. 

  • Энергетический класс землетрясения 9.3.
  • Магнитуда MPV 4.5.
  • Координаты эпицентра 41.80° с.ш. 77.86° в.д.
  • Глубина 10 км.
  • Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

14 марта 2023 года в Казнете распространили документ с оповещением акимов Алматы, Алматинской и Жетысуской областей, а также руководителей ДЧС о рисках землетрясений. Оповещение адресовано министром по ЧС Юрием Ильиным. В связи с этим корреспондент Zakon.kz взял комментарий в МЧС.

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