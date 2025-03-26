Землетрясение произошло в 560 км от Алматы

Казахстанские сейсмологи 26 марта зарегистрировали землетрясение на территории соседней страны, сообщает Zakon.kz.

По информации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, в 6:40 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

Очаг землетрясения располагается на территории Таджикистана в 560 км на юго-запад от Алматы.

На территории Казахстана подземные толчки не ощущались.

24 марта сейсмологи зафиксировали землетрясение, которое произошло на границе Казахстана и Кыргызстана.