Доллар подешевел на торгах после длительного роста

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 460,79 тенге, снизившись на 5,11 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня cнизился и составил 67,24 тенге (-0,70) в 12:00 по времени Алматы.

Курс евро установлен Нацбанком – 494,82 тенге, рубля – 6,1 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 457 - 461 тенге, евро – по 485 - 493 тенге, российские рубли – по 5,9 - 6,2 тенге.

Нефть немного подорожала в пятницу, 17 марта. Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,1%, до 75,52 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI – на 1,14%, до 69,13 доллара. Недельное снижение для обеих марок может достичь 8,7% и 9,8%.

17 марта стало известно, что казахстанцам начисляют компенсации по депозитам. Компенсация в 10% по тенговым депозитам выплачивается за счет средств Министерства финансов и Нацбанка Казахстана.

