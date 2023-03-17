Почему на избирательном участке в Алматы распаковали бюллетени до выборов

Председатель Территориальной избирательной комиссии Алматы Айгуль Калыкова объяснила, почему на одном из участков в городе распаковали бюллетени раньше голосования, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, инцидент произошел на 502 избирательном участке Наурызбайского района.



"Я хочу пояснить, что действия участковых комиссий абсолютно в правовом поле. Более того, они не просто могут это сделать, они обязаны пересчитать эти избирательные бюллетени, которые получили для голосования. У нас большое количество кандидатов сняли свои кандидатуры или были сняты в связи с какими-либо нарушениями. А в соответствии с Конституционным законом о выборах участковые избирательные комиссии обязаны провести эту работу до дня голосования". Айгуль Калыкова

К примеру, по третьему округу в Мажилис зарегистрировались 38 кандидатов, сейчас их осталось 30. По пятому округу было 34 кандидата, осталось – 24. Соответственно,10 фамилий нужно вычеркнуть до дня голосования.

"С учетом большого количества бюллетеней мы печатаем их заранее. Это огромное количество – больше 1 млн 214 тыс. нужно. Снятие кандидатур у нас шло до 16 марта. Сегодня мы уже конкретно знаем количество кандидатов по каждому округу. Поэтому участковые избирательные комиссии проводят эту работу", – заключила Калыкова.

19 марта 2023 года в Казахстане пройдут выборы депутатов в Мажилис и маслихаты. В Центральной избирательной комиссии сообщили, что более 12 млн граждан смогут отдать свои голоса за понравившихся кандидатов.