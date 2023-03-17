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В Йемене умер мужчина с рогами на лбу

рог на голове Фото: CEN
Али Антер, который, как утверждается, был самым пожилым человеком в мире, скончался после операции по удалению наростов с его лба, сообщает Zakon.kz.

По данным The Sun, Али умер через три дня после съемок операции, где ему попытались отрезать наросты раскаленным инструментом.

Родные мужчины сказали, что эти наросты появились после того, как ему исполнилось 100 лет. Они также утверждали, что Али умер от ухудшения физического и психического здоровья, вызванного старостью. Они полагают, что непрофессиональная ампутация могла ускорить его смерть.

Официально возраст Али Антера не признали. По некоторым данным, ему якобы 140 лет. Сейчас самым старым мужчиной является Хуан Висенте Перес из Венесуэлы. Ему 113 лет.

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