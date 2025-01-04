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События

Умер самый пожилой человек на земле

самый пожилой человек, Томика Итока, Япония, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 15:41 Фото: pixabay
Старейшая жительница Японии и самый пожилой человек в мире Томико Итоока умерла в возрасте 116 лет, сообщает Zakon.kz

Итоока умерла еще 29 декабря по естественным причинам в доме престарелых в городе Асия, который находится в префектуре Хего. Однако похороны состоялись 4 января, пишет японское агентство Kyodo.

"Официально Книга рекордов Гиннесса присвоила ей статус старейшего человека в сентябре 2024 года. После смерти Итооки старейшим в мире человеком стала 116-летняя жительница Бразилии Ина Канабарро Лукас", – говорится в сообщении.

Томико Итоока родилась 23 мая 1908 года в Осаке. Она была старшей из трех сестер. Замуж японка вышла в 20 лет. У нее родились четверо детей – две дочери и два сына. Во время Второй мировой войны она работала на фабрике, расположенной на территории современной Южной Кореи. Женщина овдовела в 1979 году, прожив с мужем 51 год. Даже в преклонном возрасте она вела активный образ жизни. В возрасте 100 лет, в 2008 году, она поднялась по длинным каменным ступеням храма Асия без трости. Она много раз посещала храм Якусидзи в префектуре Нара и любила писать сутры.

Ранее сообщалось, что в Казахстане самая пожилая казахстанка живет в Улытауской области. Она уже отметила 114 день рождения. Стоит отметить, что в самом южном регионе страны проживает больше всего долгожителей. В Туркестанской области насчитывается 64 человека в возрасте 100 лет и старше.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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