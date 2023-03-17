КНБ и ФСБ провели спецоперацию в трех городах Казахстана

С начала 2023 года Комитетом национальной безопасности и Министерством внутренних дел Казахстана совместно с Федеральной службой безопасности России реализуются мероприятия по оздоровлению криминогенной обстановки в Байконыре и Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в КНБ, была взята в разработку ОПГ, отличавшаяся особой жестокостью – задокументирована причастность ее участников к тяжким общеуголовным преступлениям (похищения людей, вымогательства, кражи, покушения на убийство).

Фото: пресс-служба КНБ РК

"15-16 марта межгосударственной следственно-оперативной группой из числа сотрудников КНБ-ФСБ, а также МВД и прокуратуры, в Алматы, Кызылорде и Байконыре проведена единовременная спецоперация по задержанию 13 лидеров и активных участников криминальной деятельности". Пресс-служба КНБ РК

Фото: пресс-служба КНБ РК

Начато досудебное расследование, устанавливается причастность задержанных к совершению иных преступлений.

Фото: пресс-служба КНБ РК

3 января 2023 года КНБ и МВД Казахстана совместно с ФСБ и МВД России в Байконыре пресечена деятельность общественно опасной организованной преступной группы, в число которой входили граждане Казахстана и России.

