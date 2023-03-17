Один платеж вместо пяти: кто может им воспользоваться и как изменится ставка

С 1 января 2023 года в Казахстане введен единый платеж. Он уплачивается с доходов работника и составляет 20%. В НПП "Атамекен" рассказали, кто может им воспользоваться и как изменится ставка, сообщает Zakon.kz.

В НПП отметили, что ранее работодатель обязан был ежемесячно уплачивать за своих работников пять видов платежей, размер которых доходил до 37% от зарплаты работника.

Воспользоваться единым платежом могут только индивидуальные предприниматели, работающие на основе упрощенной декларации, розничного налога и производители сельскохозяйственной продукции.

"Если раньше работодателям на своих работников необходимо было уплачивать пять видов платежей, то сейчас это один единый платеж, который уже включил в себя ИПН, обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ, социальные отчисления в ГФСС и т.д. Его ставка для 2023 года составляет 20%. Это послужит стимулом для того, чтобы работодатели могли официально платить своим сотрудникам большую сумму в виде зарплат за счет сокращения суммы, которая была в общих расходах", - рассказал заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Тимур Жаркенов.

Он также добавил, что по плану правительства с каждым годом ставка единого платежа будет увеличиваться. Это связано с введением с 1 января 2024 года обязательных пенсионных взносов с работодателя, а также в связи с изменением с 1 января 2025 года ставки соцотчислений в ГФСС с 3,2% до 4,5%.

В НПП отметили, что введение единого платежа стало первым шагом на пути к упрощению работы предпринимателей и снижению нагрузки на фонд оплаты труда. Накануне решился вопрос с отменой сопроводительной накладной на товары внутри Казахстана. В ближайшее время будет частично решен вопрос с порогом НДС с введением розничного налога на постоянной основе.

Фото: пресс-служба НПП "Атамекен"

С 1 января 2023 года в Казахстане введен единый платеж, так как в Налоговый кодекс добавлены соответствующие поправки.

Единый платеж с заработной платы смогут применять индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся субъектами микро- и малого предпринимательства, которые работают по специальным налоговым режимам (СНР):

СНР на основе упрощенной декларации;

СНР для производителей сельскохозяйственной продукции.

Они же выступают налоговыми агентами в части перечисления единого платежа с дохода работников.

В единый платеж включаются:

ИПН с дохода работников,

обязательные пенсионные взносы (ОПВ),

социальные отчисления,

взносы и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование.

Перечислить единый платеж необходимо ежемесячно не позднее 25 числа, следующего за отчетным – через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на банковский счет Государственной корпорации "Правительство для граждан".