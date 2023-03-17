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Законодательство РК

Мимо кассы: Что грозит МФО, скрывающим данные по выданным займам

ломбарды, МФО, кредиты Фото: freepik
В "Государственное кредитное бюро" (ГКБ) не попала часть данных о потребительских займах населения. Как это произошло, и кто несет ответственность за непредоставление информации и почему МФО скрывают данные по займам, выяснял Zakon.kz.

Не все организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность, спешат делиться данными о займах с кредитными бюро. Такой вывод можно сделать из ряда судебных разбирательств. Так, в административном суде Павлодарской области в настоящее время рассматриваются дела в отношении нескольких ломбардов.

ломбарды, суд

Фото: Ирина Адылканова

Их привлекают к ответственности по части 3 статьи 208 КоАП РК "Непредставление, а равно несвоевременное представление поставщиком информации в кредитное бюро сведений, полученных от субъекта кредитной истории…".

Согласно материалам дел, размещенных в открытой судебной базе, в 2022 году Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансовых рынков выявило факты непредоставления данных о выданных микрокредитах в Государственное кредитное бюро. МФО, объясняя ситуацию, сослались на отсутствие технической возможности подключения к Базе данных кредитных историй и в свою очередь приняли решение обжаловать предписание Агентства. Однако к устранению нарушений все же приступили. Один из ломбардов уведомил, что передал информацию по 57 договорам и ведет работу по еще 454 договорам за 2022 год.

МФО, суд, выданные займы

Фото: Ирина Адылканова

Такие нарушения зафиксированы и в других организациях. Если вина павлодарских МФО будет доказана, по административной статье им грозит крупный штраф.

"В 2022 году в рамках проводимой работы по мониторингу выполнения субъектами микрокредитования требований по предоставлению информации в кредитные бюро в соответствии с требованиями Закона о кредитных бюро Агентством в отношении 176 организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность (ООМФД), инициированы документальные проверки, по результатам которых наложены 1092 протокола об административных правонарушениях на сумму порядка 274 млн тенге", – сообщили в ГКБ в ответ на запрос Zakon.kz.

Что касается Павлодара, говорится в ответе на запрос, то в этом областном центре были проведены документальные проверки в отношении 21 организации. По результатам вынесены 442 протокола об административном правонарушении. По 16 ООМФД были вынесены решения суда о наложении административных штрафов на сумму 83,3 млн тенге. По пяти судебные разбирательства не завершены.

"Наряду с этим Агентством за нарушение требований законодательства о кредитных бюро и о микрофинансовой деятельности вынесено порядка 100 ограниченных мер воздействия в части принятия обязательных к исполнению коррективных мер, направленных на устранение выявленных нарушений и (или) причин, способствовавших их совершению, а также недопущению в последующем таких нарушений", – уточнили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка.

К небанковскому сектору займов, как правило, беззалоговых, зачастую обращаются граждане, не всегда имеющие возможность подтвердить свой финансовый доход. Берут займы у МФО и юридические лица, и индивидуальные предприниматели. Но основная часть клиентов – физические лица. По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, ломбарды, МФО и кредитные товарищества за прошлый год выдали займов на 1,1 млрд тенге. Объем выданных займов вырос на треть по сравнению с 2021 годом.

С октября 2022 года в силу вступило требование для финансовых организаций о ежедневной выгрузке новых выданных данных в кредитное бюро. Эта мера позволяет не только получить более точную картину о состоянии рынка кредитования. Она позволит гражданам оперативно реагировать на случаи мошенничества, так как можно отслеживать свои кредитные на предмет появления новых займов. А также убережет банки и МФО от явления "кредитного шопинга", когда один заемщик за короткий промежуток получает несколько займов в различных организациях. Это полезные функции, но при условии, что база данных кредитных историй будет действительно полной.

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Ирина Адылканова
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