Какую информацию будут предоставлять в кредитное бюро банки и МФО

Агентство по регулированию и развитию финанского рынка разработало Перечня иных сведений, предоставляемых поставщиками информации в кредитные бюро, сообщает Zakon.kz.

Поставщиками информации в документе именуются банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, микрофинансовые организации, коллекторские агентства, сервисные компании.

Поставщики информаци, по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита предоставляют в кредитные бюро следующие сведения о:

дате обращения заемщика с заявлением о внесении изменений в условия договора банковского займа и или договора о предоставлении микрокредита;

результатах рассмотрения поставщиком информации заявления заемщика;

дате и номере ответа поставщика информации по результатам рассмотрения заявления заемщика;

внесенных изменениях в условия договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита;

включении договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита в индивидуальный план мероприятий по урегулированию проблемных потребительских беззалоговых займов и микрокредитов физических лиц, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

мерах по взысканию задолженности по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита с указанием даты принятия решения о взыскании, в том числе подтвержденным исполнительной надписью нотариуса, либо судебным актом либо мировым соглашением между поставщиком информации и заемщиком;

уступке права (требования) по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита с указанием даты уступки права (требования), полного наименования лица, которому уступлено право (требование), его места нахождения, бизнес-идентификационного номера, суммы уступленного права;

дате и сумме последнего платежа, произведенного по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита;

иные сведения по соглашению сторон.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 апреля.

Ранее мы рассказывали, как можно быстро проверить свою кредитную историю.