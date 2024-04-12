Какую информацию будут предоставлять в кредитное бюро банки и МФО
Фото: pixabay
Агентство по регулированию и развитию финанского рынка разработало Перечня иных сведений, предоставляемых поставщиками информации в кредитные бюро, сообщает Zakon.kz.
Поставщиками информации в документе именуются банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, микрофинансовые организации, коллекторские агентства, сервисные компании.
Поставщики информаци, по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита предоставляют в кредитные бюро следующие сведения о:
- дате обращения заемщика с заявлением о внесении изменений в условия договора банковского займа и или договора о предоставлении микрокредита;
- результатах рассмотрения поставщиком информации заявления заемщика;
- дате и номере ответа поставщика информации по результатам рассмотрения заявления заемщика;
- внесенных изменениях в условия договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита;
- включении договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита в индивидуальный план мероприятий по урегулированию проблемных потребительских беззалоговых займов и микрокредитов физических лиц, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
- мерах по взысканию задолженности по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита с указанием даты принятия решения о взыскании, в том числе подтвержденным исполнительной надписью нотариуса, либо судебным актом либо мировым соглашением между поставщиком информации и заемщиком;
- уступке права (требования) по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита с указанием даты уступки права (требования), полного наименования лица, которому уступлено право (требование), его места нахождения, бизнес-идентификационного номера, суммы уступленного права;
- дате и сумме последнего платежа, произведенного по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита;
- иные сведения по соглашению сторон.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 апреля.
Ранее мы рассказывали, как можно быстро проверить свою кредитную историю.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript