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Какую информацию будут предоставлять в кредитное бюро банки и МФО

Какую информацию будут предоставлять в кредитное бюро банки и МФО, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 10:16 Фото: pixabay
Агентство по регулированию и развитию финанского рынка разработало Перечня иных сведений, предоставляемых поставщиками информации в кредитные бюро, сообщает Zakon.kz.

Поставщиками информации в документе именуются банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, микрофинансовые организации, коллекторские агентства, сервисные компании.

Поставщики информаци, по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита предоставляют в кредитные бюро следующие сведения о:

  • дате обращения заемщика с заявлением о внесении изменений в условия договора банковского займа и или договора о предоставлении микрокредита;
  • результатах рассмотрения поставщиком информации заявления заемщика;
  • дате и номере ответа поставщика информации по результатам рассмотрения заявления заемщика;
  • внесенных изменениях в условия договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита;
  • включении договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита в индивидуальный план мероприятий по урегулированию проблемных потребительских беззалоговых займов и микрокредитов физических лиц, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
  • мерах по взысканию задолженности по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита с указанием даты принятия решения о взыскании, в том числе подтвержденным исполнительной надписью нотариуса, либо судебным актом либо мировым соглашением между поставщиком информации и заемщиком;
  • уступке права (требования) по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита с указанием даты уступки права (требования), полного наименования лица, которому уступлено право (требование), его места нахождения, бизнес-идентификационного номера, суммы уступленного права;
  • дате и сумме последнего платежа, произведенного по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита;
  • иные сведения по соглашению сторон. 

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 апреля.

Ранее мы рассказывали, как можно быстро проверить свою кредитную историю.

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АРРФР Открытые НПА Казахстан
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