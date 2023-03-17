"Барселона" – "Реал Мадрид": чего ожидать от Эль-Класико

Самое знаменитое, долгожданное и главное противостояние мирового футбола ожидает нас в ночь с воскресенья на понедельник. В этот раз интрига закручена до невозможного.

Если победит "Барселона", "Реал" может в глубине души прощаться с надеждами на чемпионский титул, поскольку отрыв каталонцев от "сливочных" увеличится на 12 очков. Даже ничья "Королевский клуб" вряд ли удовлетворит. Словом, битва предстоит не на жизнь, а на смерть.



Эксперт Parimatch Айдын Кожахмет поделился прогнозом на предстоящую игровую встречу.

"Барселона"

С одной стороны, лидерство в чемпионате, а с другой – вылет из еврокубков на ранней стадии. Весьма неоднозначный сезон "сине-гранатовых" при Хави будет оцениваться по Эль-Класико. Последние два из трех он выиграл. Причем, один раз победа пришлась на Суперкубок Испании, что значит завоевание трофея. Но в первом круге чемпионата успех был за "Реалом", поэтому "Барса" будет искать возможность для реабилитации и для еще большего отрыва в таблице. К сожалению, придется им это делать без давно травмированных Усмана Дембеле, Педри и Рональда Араухо. Отсутствие последнего особенно обидно, поскольку не случится его очередной дуэли со звездой "Реала" Винисиусом.

"Реал Мадрид"

К Эль-Класико подопечные Карло Анчелотти подходят в отличном настроении: команда вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, в прекрасном стиле преодолев сопротивление "Ливерпуля". Против "Барсы" не сыграет травмированный защитник Давид Алаба, также есть небольшие опасения по состоянию Карима Бенземы. Капитан получил болезненный ушиб в последнем матче. В остальном же ничто не мешает "Реалу" попробовать увезти 3 очка с "Камп Ноу".

История личных встреч

В очном противостоянии этих команд успех довольно переменчив и редко длится больше трех матчей. В последний раз "Реал" побеждал именно в стане врага в 2021-м году. Однако с тех пор "Барселона" дважды нанесла "сливочным" болезненные неудачи на "Сантьяго Бернабеу", особенно чувствительным было поражение со счетом 0:4 год назад. Наверняка "Королевский клуб" затаил обиду и постарается отплатить той же монетой. Но беда в том, что нынешней каталонской команде крайне сложно забить. В чемпионате она пропустила лишь 9 мячей, что отчасти является аномалией для "сине-гранатовых".

Прогноз на матч

"Барса" необычайно надежна в обороне в этом сезоне. Но, памятуя об отсутствии Араухо, главного сдерживающего фактора для Винисиуса, рискну предположить, что хотя бы раз защиту хозяев "Реал" пробьет. Поэтому ставка "обе команды забьют – да" мне кажется вполне вероятной. Parimatch дает на это событие коэффициент 1.73.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Барселона" – 2.20, Ничья – 3.55, "Реал Мадрид" – 3.35